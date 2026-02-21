Вибух гранати на Буковині: зловмиснику загрожує довічне

Чоловіка взято під варту

У Чернівецькій області суд обрав запобіжний захід жителю міста Сторожинець, який підірвав гранату під час затримання. Правоохоронцю, який дістав найважчі поранення, лікарі продовжують надавати допомогу, а підозрюваний перебуватиме під вартою без права на заставу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію.

Трагедія сталася 19 лютого у Сторожинці. Під час реагування на виклик поліцейські прибули на місце події, де місцевий мешканець несподівано кинув бойову гранату в бік службового автомобіля. Вибух стався безпосередньо біля правоохоронців.

Встановлено, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після вчиненого він намагався втекти, проте був оперативно затриманий спецпризначенцями.

Під час невідкладних обшуків за місцем проживання та в автомобілі фігуранта поліцейські виявили справжній склад зброї, зокрема понад 300 набоїв різного калібру, три постріли до підствольного гранатомета, ручні гранати та підривники та п'ять саморобних вибухових пристроїв та деталі до вогнепальної зброї.

Усі докази направлено на експертизу для встановлення їхнього походження.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Один із них перебуває у тяжкому стані. Медики борються за його життя та відновлення.

За процесуального керівництва прокуратури затриманому повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Нагадаємо, у селі Данилівка правоохоронці викрили місцевого мешканця, який у власному помешканні зберігав гранати та боєприпаси. Тепер чоловіку загрожує тривалий термін ув'язнення.

На місці події, окрім поліцейських Фастівського управління, працювали фахівці вибухотехнічної служби, які забезпечили безпечне вилучення боєприпасів.