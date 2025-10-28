Прикордонники перекрили міжнародний наркоканал: вилучено «товару» на 42 млн грн

Наркотики було виявлено під час огляду автомобіля

Контрабанду виявили у конструктивних порожнинах автомобіля на пункті пропуску «Угринів»

На Львівщині прикордонники 7-го Карпатського загону спільно з працівниками митниці та СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність міжнародного каналу контрабанди наркотичних речовин до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Наркотики було виявлено під час огляду автомобіля Renault, який прямував на в’їзд в Україну через пункт пропуску «Угринів». У конструктивних порожнинах транспортного засобу правоохоронці знайшли ретельно приховані пакунки.

З автомобіля вилучили понад 27 км наркотичних речовин, зокрема, кокаїн, амфетамін та Alfa-PVP («солі»). За попередніми оцінками, ринкова вартість вилученого становить близько 42 млн грн.

За кермом перебувала 34-річна жителька Києва, яка, за даними слідства, виконувала роль кур’єра та діяла у змові з іншими учасниками злочинного угруповання. Встановлено, що після доставки наркотики планувалися до пересилання поштою і подальшого збуту по території України.

Жінці та її 45-річному спільнику, також жителю Києва, повідомлено про підозру у замаху на контрабанду та незаконному збуті наркотичних засобів. Обом підозрюваним судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності міжнародного наркоканалу.

Нагадаємо, до системи Entry/Exit System (EES) офіційно приєдналися ще три польські пункти пропуску, що межують з українськими в межах Львівської області. Йдеться про «Кросценко – Смільниця», «Мальховіце – Нижанковичі» та «Будомєж – Грушів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Система EES також повноцінно працює у польських пунктах пропуску «Медика – Шегині», «Корчова – Краківець» та на залізничному напрямку «Перемишль – Мостиська». На решті пунктів пропуску, що межують із Львівщиною, EES наразі діє у тестовому режимі.