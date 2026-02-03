Головна Київ Новини
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Удар по багатоповерхівці та пожежі: поліція показала наслідки нічної атаки на Київ
Наслідки росіяйської атаки у Києві у ніч на 3 лютого
фото: поліція Києва/Facebook

Столична поліція документує пошкодження у чотирьох районах столиці

У ніч на 3 лютого Київ зазнав чергової масованої ворожої атаки. Унаслідок падіння уламків безпілотників руйнування та пошкодження зафіксовано у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції та Київську міську прокуратуру.

Як уточнили у прокуратурі, внаслідок нічної атаки РФ постраждали троє людей – усі без госпіталізації, пошкоджено 11 будинків.

Пошкоджені автівки біля п’ятиповерхівки у Дніпровському районі після падіння уламків безпілотника
Пошкоджені автівки біля п’ятиповерхівки у Дніпровському районі після падіння уламків безпілотника
фото: Національна поліція України
У Дніпровському районі уламки безпілотника влучили у житловий п’ятиповерховий будинок
У Дніпровському районі уламки безпілотника влучили у житловий п’ятиповерховий будинок
фото: Національна поліція України/Facebook

Зокрема, у Шевченківському районі ворожий безпілотник поцілив у 22-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Двоє громадян постраждали – чоловік та жінка отримали садна та порізи склом, допомогу надано на місці.

Безпілотник влучив у верхній поверх багатоповерхівки
Безпілотник влучив у верхній поверх багатоповерхівки
фото: Київська міська прокуратура

У Дніпровському районі уламки безпілотника влучили у житловий п’ятиповерховий будинок, а також зафіксовано падіння уламків поблизу магазину.

Пошкоджені автівки у Києві після нічного обстрілу
Пошкоджені автівки у Києві після нічного обстрілу
фото: Національна поліція України/Facebook

У Дарницькому районі зафіксовано влучання уламків на 26 поверсі нежитлової квартири. Також уламки впали на дах приватного домоволодіння, внаслідок чого постраждав 77-річний чоловік, у якого медики діагностували гостру реакцію на стрес.

Пошкоджена внаслідок обстрілу квартира у Києві
Пошкоджена внаслідок обстрілу квартира у Києві
фото: Національна поліція України/Facebook

У Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будівлю заправки та припарковані поблизу автомобілі.

Поліція документує наслідки російської агресії у столиці
Поліція документує наслідки російської агресії у столиці
фото: Національна поліція України

«На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники ДСНС та інші екстрені служби», – повідомили правоохоронці. 

Оновлено о 09:22

Столичні правоохоронці повідомили, що за останньою інформацією, у Києві вже пʼять постраждалих внаслідок ворожої атаки.

«З пошкодженого будинку у Дніпровському районі лікарі госпіталізували з різаними ранами тіла чоловіка та жінку», – йдеться у повідомленні.

На місцях продовжують працювати поліцейські, які документують черговий злочин РФ

Нагадаємо, цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київщина, Дніпро, Суми та Конотоп. Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишилися без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

Теги: обстріл поліція війна росіяни Київ

