На Печерську поліція затримала таксиста, який поєднував роботу зі збутом наркотиків

На столичному Печерську правоохоронці затримали водія служби таксі, який, за інформацією слідства, причетний до збуту наркотиків та психотропів. Зловмисник особисто розвозив клієнтам «товар», а також відправляв його поштою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За словами правоохоронців, пізно ввечері на одній з вулиць Печерського району вони зупинили автомобіль Toyota із 50-річним керманичем, який повідомив, що працює в таксі. Надалі виявилося, що водій транспортного засобу має при собі заборонені речовини. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції.

«Правоохоронці встановили, що порушник – мешканець Київщини, який поєднував роботу в таксі та продаж заборонених речовин, які він особисто доставляв «клієнтам» та збував через поштові відділення. Під час слідчих дій в орендованому автомобілі фігуранта було виявлено поліетиленові пакети з амфетаміном та канабісом, ваги, мобільні телефони, конверти для фасування та близько 12 тис. грн», – повідомили у поліції.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено та вилучено пакет з засушеними грибами невідомого походження, порошкоподібні речовини та рослини, по яких проводиться експертне дослідження.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України – незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту психотропних речовин у особливо великих розмірах і незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 900 тис. грн. Наркоділку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

