Авіакатастрофа в Колумбії: 13 пасажирів та члени екіпажу загинули

Усього на борту перебувало 15 людей, на жаль, ніхто не вижив

Зв’язок із бортом було втрачено приблизно через 12 хвилин після зльоту

На північному сході Колумбії зазнав катастрофи пасажирський літак, унаслідок чого загинули всі 15 осіб, які перебували на борту. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Двомоторний турбогвинтовий літак Beechcraft 1900, що належить державній авіакомпанії Satena, виконував короткий внутрішній рейс із міста Кукута, поблизу кордону з Венесуелою, до міста Окана. Літак вилетів перед полуднем.

За даними авіакомпанії, зв’язок із бортом було втрачено приблизно через 12 хвилин після зльоту. Аварійний маяк літака при цьому не спрацював, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи.

Серед загиблих, за інформацією офісу посадовця, був законодавець Діоген Кінтеро та його помічник. Колумбійська газета El Tiempo також повідомила, що на борту перебував Карлос Сальседо, кандидат до Конгресу напередодні виборів, запланованих на березень.

Район, де зник і зазнав катастрофи літак, є важкодоступною гірською місцевістю, відомою вирощуванням листя коки та присутністю незаконних збройних угруповань, зокрема Армії національного визволення (ELN) та дисидентських фракцій колишніх Революційних збройних сил Колумбії.

Причини катастрофи наразі офіційно не повідомляються. Розслідування триває.

Нагадаємо, у штаті Мен бізнес-джет Bombardier Challenger 650 зазнав аварії при зльоті. На його борту було вісім людей.