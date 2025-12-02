Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)

За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів

Столичні кінологи та їхні чотирилапі помічники зробили вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, вилучивши понад 50 кілограмів наркотичних речовин протягом одинадцяти місяців 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує «Главком».

Визначний результат належить невеликій, але високопрофесійній команді кінологічного центру поліції Києва, до якої входять сім службових собак різних порід:

Лабрадори: Лео та Норма.

Малінуа: Чейз.

Німецькі вівчарки: Тор і Каста.

Спанієлі: Орнела та Кокос.

Під керівництвом своїх кінологів собаки регулярно залучаються до різноманітних завдань для забезпечення безпеки у столиці. Вони працюють на блокпостах, чергують на станціях метро, а також беруть участь в оперативних заходах та санкціонованих обшуках.

Службові собаки столичної поліції з початку року виявили понад 50 кг наркотиків фото: Національна поліція України/Facebook

За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів, вилучили понад 50 кг наркотичних речовин. Серед вилучених небезпечних речовин: героїн, кокаїн, амфетамін, Альфа-PVP, метадон, та канабіс.

Національна поліція підкреслює, що незважаючи на невеликий склад, команда службових собак робить неймовірний внесок у безпеку мешканців та гостей столиці фото: Національна поліція України/Facebook

Національна поліція підкреслює, що незважаючи на невеликий склад, команда службових собак робить неймовірний внесок у безпеку мешканців та гостей столиці.

