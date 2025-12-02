Головна Київ Новини
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Столична поліція показала, хто допоміг знайти 50 кг наркотиків (фото)
За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів
фото: Національна поліція України/Facebook

Визначний результат належить невеликій, але високопрофесійній команді

Столичні кінологи та їхні чотирилапі помічники зробили вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, вилучивши понад 50 кілограмів наркотичних речовин протягом одинадцяти місяців 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, інформує «Главком».

Визначний результат належить невеликій, але високопрофесійній команді кінологічного центру поліції Києва, до якої входять сім службових собак різних порід:

  • Лабрадори: Лео та Норма.
  • Малінуа: Чейз.
  • Німецькі вівчарки: Тор і Каста.
  • Спанієлі: Орнела та Кокос.

Під керівництвом своїх кінологів собаки регулярно залучаються до різноманітних завдань для забезпечення безпеки у столиці. Вони працюють на блокпостах, чергують на станціях метро, а також беруть участь в оперативних заходах та санкціонованих обшуках.

Службові собаки столичної поліції з початку року виявили понад 50 кг наркотиків
фото: Національна поліція України/Facebook

За 11 місяців роботи кінологи зі своїми помічниками відпрацювали 130 викликів, вилучили понад 50 кг наркотичних речовин. Серед вилучених небезпечних речовин: героїн, кокаїн, амфетамін, Альфа-PVP, метадон, та канабіс.

Національна поліція підкреслює, що незважаючи на невеликий склад, команда службових собак робить неймовірний внесок у безпеку мешканців та гостей столиці
фото: Національна поліція України/Facebook

Національна поліція підкреслює, що незважаючи на невеликий склад, команда службових собак робить неймовірний внесок у безпеку мешканців та гостей столиці.

Раніше повідомлялося, що на столичному  Печерську правоохоронці затримали водія служби таксі, який, за інформацією слідства, причетний до збуту наркотиків та психотропів. Зловмисник особисто розвозив клієнтам «товар», а також відправляв його поштою. 

