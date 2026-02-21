Головна Київ Новини
Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення

Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення
Поліція Києва затримала молодика, який поранив хлопця
Інцидент стався біля торговельно-розважального центру на Оболоні

Увечері в суботу, 21 лютого, біля торгово-розважального центру «Дрім Таун» в Оболонському районі Києва сталася масова бійка, під час якої одного з підлітків було поранено ножем у живіт. Як інформує «Главком», про це повідомили місцеві Telegram-канали, опублікувавши відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно, що на місце події прибули медики швидкої, які надали потерпілому допомогу та госпіталізували його до лікарні.

Згодом у поліції Києва поінформували про затримання молодика, який поранив хлопця.

«Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, у ході якого один учасник вдарив іншого ножем у живіт. Потерпілому лікарі надають допомогу», – ідеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Раніше у Києві поліція затримала 26-річного військовослужбовця, який перебував у розшуку за самовільне залишення частини (СЗЧ). Чоловік у стані сп'яніння за один вечір ледь не вбив перехожого та понівечив обличчя жінці.

Нагадаємо, у Києві затримали 23-річного чоловіка, який вчинив зухвалий розбійний напад на киянку в Дарницькому районі. До Дарницького управління поліції звернулася 49-річна місцева мешканка із заявою про розбійний напад. Жінка розповіла, що пізно ввечері, коли вона поверталася додому з роботи, на одній із вулиць району до неї підійшов невідомий чоловік та приставив до її шиї ніж. Нападник пригрозив жінці вбивством, якщо вона не віддасть йому гроші та мобільний телефон. 

