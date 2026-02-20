Головна Країна Суспільство
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
фото: архів Демурчієв

Окремі епізоди стосуються передачі затриманих цивільних для того, щоб їх «залишили назавжди» (вбили) під час копання окопів

Журналістські розслідування проєктів «Схеми» та «Система» розкрили шокуючі подробиці діяльності генерал-майора РФ Романа Демурчієва, заступника командувача 20-ї загальновійськової армії. Архів його листування за 2022–2024 роки доводить, що катування, позасудові страти та знущання над тілами українських військових не лише толеруються, а й заохочуються вищим російським керівництвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми».

Архів переписки журналісти отримали від джерел в українській армії та підтвердили його автентичність. На сьогодні 49-річний Демурчієв має статус генерал-майора, нагороди від Путіна, Кадирова та губернатора Московської області.

У жовтні 2022 року, після штурму опорного пункту в Донецькій області, Демурчієв надіслав своїй дружині Олександрі та колегам фотографію відрізаних людських вух, нанизаних на металеву трубу.

З діалогу: – «А потім що з ними робити?» – запитує дружина. – «Зберу гірлянду і подарую», – відповідає генерал.

Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування фото 1
фото: архів Демурчієва

Демурчієв обговорював це зі своїм соратником генерал-майором Ігорем Тимофєєвим, згадуючи досвід війни в Чечні як «дитинство», де подібні практики були нормою.

Листування містить відео з тепловізора та аудіодоповіді про страту трьох українських військових біля Макіївки (Донецька область). Російські «зеки» з підрозділу «Чорна мамба» зарубили полонених, які вже здалися, саперними лопатками.

Демурчієв відреагував на це сміхом та обговоренням з друзями, а командувач 20-ї армії Олег Мітяєв наказав подати вбивць до державних нагород: «Молодці, давіть гадів».

Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування фото 2
фото: архів Демурчієва

Генерал регулярно контактував із офіцером військової контррозвідки на прізвисько «Грек». У діалогах вони обговорювали передачу полонених як «подарунків» для тортур.

«У нас часу не було просто катувати його... Але у вас-то часу до**я, ви можете підключити інструменти різні, які змушують людину говорити правду», – писав Демурчієв «Греку».

Окремі епізоди стосуються передачі затриманих цивільних для того, щоб їх «залишили назавжди» (вбили) під час копання окопів, аби не проводити їх через офіційний юридичний процес.

Описані дії є прямим порушенням Женевської конвенції 1949 року, яка забороняє катування, вбивства полонених та наругу над тілами. Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, командир несе відповідальність не лише за власні накази, а й за те, що знав про злочини підлеглих і не зупинив їх.

Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає 30-35 тис. військових вбитими і важко пораненими.

Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
