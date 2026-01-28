Головна Київ Новини
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
фото: скріншот з відео

Народний депутат зазначив, що проблема виникла через прорив труби теплопостачання

Ситуація з теплопостачанням у Києві після чергових обстрілів інфраструктури набуває критичного стану. Народний депутат Сергій Рудик оприлюднив кадри з власного будинку, де спроба відновити подачу тепла завершилася масштабною аварією – окропом затопило під’їзди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сергія Рудика.

Народний депутат Сергій Рудик опублікував у Facebook відео, на якому видно, як гаряча вода стікає по стінах сходами багаторівневого будинку. Прорив стався на другому поверсі, перетворивши під'їзд на «парову кімнату».

«Мій під’їзд. Тепла, як і раніше, немає, зате пішла вода. Багато води!!!», – прокоментував нардеп.

Народний депутат зазначив, що проблема виникла через прорив труби теплопостачання. За його словами, це вже другий випадок у цьому будинку. Мешканці будинку вже звернулися до відповідних служб, проте ситуація наразі досягла критичної проблеми.

Мешканці не мають можливості пересуватися сходами, адже гаряча вода перекрила доступ до виходу з будівлі.

Як відомо, у Києві тимчасово обмежено централізоване постачання гарячої води в частині житлових будинків через складну енергетичну ситуацію після масованих атак росіян.

«Унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів. Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

КМДА пояснює, що за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. «Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району», – зазначається.

