Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження
Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази
фото: ДБР

Внаслідок аварії депутат зазнав тяжких травм та помер

Державне бюро розслідувань з’ясовує всі деталі дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками, що сталася ввечері 25 січня у селі Сокільники Львівської області. Як стало відомо раніше, йдеться про загибель народного депутата партії «Слуга народу» Ореста Саламахи. Про це повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що близько 18:15 25 січня квадроцикл, за кермом якого перебував парламентар, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Пасажири громадського транспорту, за попередніми даними, не постраждали.

Внаслідок аварії депутат зазнав тяжких травм. Його доправили до медичного закладу, однак врятувати життя чоловіка не вдалося – він помер у лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, а згодом голова фракції Слуга народу» Давид Арахамія у Сокільниках на Львівщині сталася смертельна аварія, в якій загинув народний депутат Орест Саламаха.

