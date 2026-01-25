Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження

Внаслідок аварії депутат зазнав тяжких травм та помер

Державне бюро розслідувань з’ясовує всі деталі дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками, що сталася ввечері 25 січня у селі Сокільники Львівської області. Як стало відомо раніше, йдеться про загибель народного депутата партії «Слуга народу» Ореста Саламахи. Про це повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що близько 18:15 25 січня квадроцикл, за кермом якого перебував парламентар, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом. Пасажири громадського транспорту, за попередніми даними, не постраждали.

Внаслідок аварії депутат зазнав тяжких травм. Його доправили до медичного закладу, однак врятувати життя чоловіка не вдалося – він помер у лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Слідчі ДБР проводять огляд місця події, опитують очевидців та збирають докази. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

