Нардеп Юрчишин просить СБУ допитати Піховшека, який досі живе у Києві

Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися в медіа після початку повномаштабного вторнення

Пропагандист викрив своє місцеперебування через замовлення книг на адресу «Нової Пошти» в Києві

Пропагандист В’ячеслава Піховшек, який роками працював на Віктора Медведчука, досі проживає в Києві. У зв’язку із цим народний депутат Ярослав Юрчишин звернувся до СБУ та РНБО. Про це пише «Главком» із посиланням на допис нардепа.

Посилаючись на розслідування «Телебачення Торонто», Ярослав Юрчишин заявив, що В’ячеслав Піховшек не втік з України, а продовжує жити в Києві.

«В’ячеслав Піховшек був незмінним фаворитом Медведчука. От тільки хазяїн зміг опинитися в Росії, а Піховшек – ні. Залишився чекати в Києві», – написав депутат. У зв’язку із цим Юрчишин подав звернення до СБУ та РНБО. На думку Ярослава Юрчишина, В’ячеслава Піховшека необхідно допитувати.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення колишній телеведучий та пропагандист В’ячеслав Піховшек, що роками працював на Віктора Медведчука, зник із публічного простору. Однак з’ясувалося, що Піховшек перебуває в Києві. Це вдалося з’ясувати після одного коментаря пропагандиста в мережі. Піховшек робив замовлення книг українських та російських авторів, присвячені темам безпеки та історії спецслужб. За словами розслідувачів, доставка здійснювалася через відділення «Нової пошти» в Києві, неподалік від місця його реєстрації в Києві.

Пропагандист замовляв книги на адресу пошту в Києві фото: скриншот із сюжету «Телебачення Торонто»

Крім коментаря під дописом із книгою, журналісти ідентифікували Telegram-акаунт, який вони пов’язують із Піховшеком. Із цього акаунта він залишав коментарі в каналах представників УПЦ МП, зокрема священника, який після 2022 року виїхав до Росії.

Піховшек упродовж багатьох років працював на українських телеканалах. Зокрема на «1+1», де наприкінці 1990-х – на початку 2000-х років контролював виконання темників тодішнього голови адміністрації президента Віктора Медведчука й у результаті став найвідданішим пропагандистом Кучми.

Після звільнення з «плюсів» у 2009 році активно підтримував Януковича. Робив він це й під час Революції Гідності. А з 2017 року працював на телеканалі NewsOne, який пов’язували з оточенням Віктора Медведчука. Після лютого 2022 року Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися в медіа.