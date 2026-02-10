Засудженого нардепа Христенка кинула дружина

Федір та Марина Христенки, попри офіційне розлучення в Україні, під час війни живуть разом за кордоном

Подружжя Федора і Марини Христенків прожили у шлюбі майже 14 років

Печерський райсуд Києва розірвав шлюб, укладений між позафракційним народним депутатом Федором Христенком та його дружиною Мариною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Ініціатором розриву стосунків виступила дружина політика, яка у середині листопада 2025 року подала заява до суду. У ній вона зазначила: подружнє життя у сторін не склалось. Також наголосила, що подальше спільне життя і збереження шлюбу неможливе та суперечить її інтересам. Тому просила суд позовні вимоги задовольнити, а шлюб розірвати.

На саме судове засідання Марина Христенко не прийшла. Однак надійшла письмова заява від її представниці про розгляд справи за відсутності позивачки.

Нардеп також не з’явився до суду. При цьому Феміда з’ясувала, що він обізнаний про бажання дружини розлучитися. Зокрема, у матеріалах позовної заяви міститься заява представника Федора Христенка про надання згоди на розгляд справи.

«Збереження шлюбу можливе на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги та підтримки, тобто на тому, що є моральною основою шлюбу. Приймаючи до уваги заяви сторін, суд вважає, що подальше спільне життя подружжя та збереження шлюбу суперечило б їх інтересам, що має істотне значення», – зазначено у рішенні суду.

Суд зауважив, що дружина нардепа наполягає на розірванні шлюбу. Тому «відмова у розірванні шлюбу буде примушенням до шлюбу та шлюбних відносин, що є неприпустимим».

Таким чином, шлюб Федора та Марини Христенків тривав майже 14 років. У них народилася донька.

Разом із тим, декларації політика, оприлюднені під час вторгнення, свідчать про те, що подружжя Христенків спільно проживало за межами України. Наприклад, у 2022 році Федір, Марина та їхня донька Крістіна користувалися квартирою площею 173 кв. м у Польщі.

У 2023-2024 роках сім’я нардепа Христенка, окрім польської квартири, задекларувала оренду готельного номера в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Варто додати, що у Марини Христенко є низка нерухомості у Росії.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня 2025 року українські спецслужби повернули з Об'єднаних Арабських Еміратах в Україну народного депутата Федора Христенка, який перед тим перебував у розшуку. В Україні йому заочно було оголошено підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом.

Наприкінці 2025 року Христенко отримав вирок, зміст якого та будь-які подробиці засекречено.

За даними слідства, Федір Христенко покинув Україну за десять днів до вторгнення Росії (14 лютого 2022 року). Вказівку виїхати за кордон нардеп отримав від представників Росії, які тримали з ним контакт, починаючи з осені 2014 року.

Вже у березні 2022 року представники вищого політичного керівництва РФ доручили нардепу Христенку продовжувати збирати важливу інформацію про стан суспільно-політичних відносин в Україні, а також про перебіг міжнародних відносин за участю України.

У серпні 2024 року і лютому 2025 року Федір Христенко зустрівся з російським куратором у Туреччині. Під час бесіди нардеп передав ворогу інформацію про стан та перебіг суспільно-політичних відносин в Україні; поінформував про позиції президента України, інших високопосадовців України у перемовинах з представниками інших держав щодо врегулювання війни, у тому числі в сфері надання допомоги Україні задля відсічі збройної агресії РФ.