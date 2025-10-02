Квартири, офіси, лімузини. Яке майно декларують українські партії?

Хто багатший? Що приховують звіти політичних сил

Українські партії зобовʼязані звітувати про своє майно, починаючи від офісів і автомобілів і закінчуючи комп’ютерами, торговими марками й авторськими правами. В цих звітах можна побачити і партійні квартири, і старі «Славути», і елітні приміщення в самому серці столиці.

Наприклад, «Слуга народу» утримує найбільший партійний офіс у Конгресно-виставковому центрі «Парковий» за понад 13 мільйонів бюджетних гривень на пів року. «Європейська солідарність» роками не платить за престижні столичні приміщення й має судовий позов від орендодавця. А «Батьківщина» витрачає десятки мільйонів на офіси в будівлях, які повʼязані з її партійцями.

Водночас справжніми власниками нерухомості виявились не парламентські сили, а ті, хто давно втратив мандати. Саме регіональні партії володіють офісами, будівлями, ба навіть цілими автопарками, купленими ще на початку 2000-х.

Рух «Чесно» проаналізував звіти партій за перший квартал 2025 року і зʼясував, хто володіє найбільшими офісами, елітними автомобілями та дорогою технікою.

Партійні метри квадратні

У першому кварталі 2025 року звіти подали 253 партії. Кожна п’ята з них задекларувала нематеріальні активи – від авторських прав і торгових марок до партійної символіки, програмного забезпечення та друкованих видань. Понад третина політичних сил повідомила про наявність нерухомого майна: офісів, житлових чи нежитлових приміщень. Лише шість партій володіють або користуються транспортними засобами чи мають інше цінне майно, здебільшого електронні пристрої. Водночас жодна партія в Україні не має у власності цінних паперів.

Усього 78 політсил зазначають у звітах наявність нерухомого майна, шість мають його у власності. Найбагатшою за власністю виявилася непарламентська партія. Найбільше нерухомого майна має політсила «Народний рух України». Партія була представлена у Верховній Раді (1, 3, 4 скликань), проте зараз має лише регіональне представництво. «Народний рух України» володіє шістьма нежитловими будівлями загальною площею в понад 850 квадратних метрів, вартістю в майже 12,5 млн грн. Для порівняння, сукупна вартість майна всіх інших партій дещо перевищує 1,5 млн грн.

Останні два приміщення «Народного руху України» були куплені в 2022 та 2023 роках.

Будівля у Львові, третім поверхом якого володіє «Народний рух України»

Партія купила третій поверх будинку у Львові в 2023 році. Це одне з найбільших та найдорожчих приміщень, вартувало воно політсилі понад 6 млн грн.

З-поміж парламентських партій лише Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина» має нерухомість у власності. Політсила у проміжок з 2001 по 2010 рік купила чотири регіональні офіси, а також квартиру в Києві. Загально придбані 410 квадратних метрів коштували партії трохи більше як 670 тис. грн. Ще 62 приміщення «Батьківщина» орендує або безоплатно користується.

Водночас торік Рух «Чесно» вже писав, що на оренду офісних приміщень у Києві за останні два роки «Батьківщина» витратила 17 млн грн державних коштів. Орендодавці – товариства «Екотехпром» і «МЦ-Файнанс». Обидві компанії формально очолює Володимир Шакало. Раніше журналісти з’ясували, що він був не більше ніж підставною особою: працював завгоспом у партії, відповідав за прибирання й технічне забезпечення офісів, а також значився помічником на громадських засадах у народного депутата та заступника голови партії Олександра Абдулліна.

Будівлі по вул. Турівській, 13 і 15, де орендує приміщення партія «Батьківщина»

Інші ж парламентські партії нерухомого майна у власності не мають. Однак що партія «Слуга народу», що «Європейська солідарність» орендують найбільші офіси. Перша орендує 160 приміщень на 11,3 тис. квадратних метрів, а «ЄС» – 28 приміщень площею 4,5 тис. квадратів. «Голос» орендує один офіс – у Києві, який має площу всього 5 квадратів.

«Слуги» обрали для оренди свого центрального офісу елітне приміщення в центрі столиці, в КВЦ «Парковий» площею 1,8 тис. квадратів. Це найбільший офіс серед усіх українських політичних партій. Лише за першу половину 2025 року на оренду та обслуговування такого простору партія з державного бюджету витратила понад 13,7 млн грн.

Скріншот з сайту КВЦ «Парковий»

Інші ж приміщення партії менші. Серед офісів, площа яких перевищує двісті квадратів, значаться регіональні осередки в Харкові, Дніпрі, Житомирі та Львові.

Просторий офіс у центрі Києва орендує і «Європейська Солідарність». Йдеться про три приміщення в понад 2 тис. квадратів в одному будинку за адресою Лаврська, 16.

Офіс в оренді «Європейської Солідарності»

Однак у липні 2023-го власник офісу розірвав угоду про оренду. «ЄС» приміщення не повернула й продовжила ним користуватися. Саме це й стало підставою для судового позову. В листопаді 2024 року Господарський суд Києва постановив стягнути з партії понад 8,3 млн грн неустойки та судовий збір. Партія подала апеляцію, однак розгляд неодноразово відкладався.

Майно ж у власності інших чотирьох партій значно скромніше. Так партія «Блок Дмитра Голубова» придбала один офіс у 2018 році, і ще по два приміщення купили «Конгрес українських націоналістів» (2002, 2006), «Партія зелених України» (2004), «Українська народна партія» (2000, 2004).

Серед лідерів за кількістю приміщень тримаються регіональні партії: «Блок Кернеса – Успішний Харків!» та «Удар». Перша орендує у співвласності нежитлові приміщення, найбільше з яких площею в 21 квадрат. Друга ж партія орендує 17 офісів, чотири нежитлові будівлі, один житловий будинок та квартиру. Найбільший за площею є регіональний офіс у Житомирі, він має 350 квадратних метрів.

Партійний автопарк

Загалом лише шість партій звітують про наявність транспорту, з них чотири політичні сили мають його у власності. Найбільший автопарк декларує «Українська народна партія», яка придбала 35 автівок у період з 2004 по 2008 рік. Переважно це недорогі моделі: ЗАЗ-1103 «Славута», ВАЗ-2104 та «Деу Ланос».

Власником чотирьох машин є також «Українське обʼєднання патріотів – «Укроп». Партія купувала авто в рік їхнього випуску. Найдорожчий автомобіль Skoda Kodiaq Scout 2018 року, придбаний того ж року в «Прага Авто на Кільцевій» за понад 1,2 млн грн. У 2017 році в автопарк увійшла Skoda Octavia А7, а у 2015 році два Volkswagen Transporter, кожен із яких обійшовся більш ніж у 600 тис. грн.

Серед парламентських партій авто у власності мають лише дві – «Батьківщина» та «Слуга народу». «Батьківщина» вирізняється найбільшою різноманітністю: крім легкових, партія володіє вантажними автомобілями. Починаючи з 1996 року, політсила купила 28 автівок. Остання придбана в 2017 році Toyota RAV4 коштувала партії понад 700 тис. грн. Це найдорожчий автомобіль у списку. Крім власних машин, партія орендує ще дев’ять транспортних засобів та безоплатно користується одним. Поміж найдорожчих – Mercedes S-класу та Toyota Land Cruiser 200.

Моделі авто в оренді «Батьківщини» фото ілюстративні

«Слуги» ж володіють всього одним автомобілем, придбаним в 2024-му році за майже мільйон гривень – Opel Zafira 2021.

Модель авто у власності «Слуги Народу» фото ілюстративне

Серед інших парламентських партій орендує одне авто і «Європейська Солідарність» – на ній числиться Mercedes S-класу 2015 року.

Модель авто в оренді «Європейської Солідарності» фото ілюстративне

Ще одна партія з 2023 року користується автомобілем безоплатно. Мова йде про Республіканську християнську партію. Вона безоплатно отримала в користування DS 4, вартість якого, за нинішніми оцінками, стартує від $40 тис.

Модель авто в оренді Республіканської християнської партії фото ілюстративне

Орендодавцем є Володимир Бондарчук, який з 2022 по 2024 рік також безоплатно надавав партії дві машини в користування.

Цінне майно

Крім офісів та автопарків, політичні партії зобов’язані декларувати й інше майно. Чимало з цього – це електроніка та техніка. Загалом наявність такого майна зазначали пʼять партій.

Найдорожче майно серед політичних партій мають «Європейська Солідарність» та «Слуга Народу». «ЄС» орендує обладнання для конференц-залу вартістю понад 1,58 млн грн, а також дизельний генератор за 716 тис. грн.

Натомість «Слуга Народу» володіє більшістю свого майна. Серед цінних активів: система скляних конструкцій на другому поверсі КВЦ «Парковий» (1,57 млн грн), система контролю доступу (понад 546 тис. грн), відеоспостереження (353 тис.) та структурована кабельна система (258 тис.). Водночас партія також орендує техніку: з 2022 року вона користується комп’ютером iMac 27 вартістю в понад 170 тис. гривень.

50 партій витрачають гроші й на нематеріальні цінності: програми, сайти, торгові марки чи авторські права. Так «Європейська солідарність» володіє ліцензіями Microsoft Office та Windows на понад 2,8 млн грн. Крім того, політсила має онлайн-хаб «Платформа депутата» на якому пропонує можливості для навчання місцевих депутатів «ЄС».

Скриншот з сайту «Європейської солідарності»

«Народний фронт» також придбав ліцензії Windows та Office (понад 1,2 млн рн) і має авторське право на власний аудіовізуальний твір «Фронт 14/19». Рух Чесно вже писав про нього. Цей відеозвіт про діяльність партії показали у грудні 2019 року в програмі «Сьогодні» на телеканалі «Україна», але без позначки «політична реклама», що могло свідчити про ознаки «джинси».

Інші ж партії переважно декларують наявність партійних знаків, логотипів, обслуговування домену та хостингу сайту, а також торговельні марки.

Що мають декларувати політичні партії

Крім доходів і витрат, українські партії мають звітувати й про свої майнові та немайнові активи. Це можуть бути обʼєкти нерухомості, автомобілі, цінні речі чи папери, які партія має у власності, орендує або користується на інших підставах. Політичні сили у своїх звітах зобов’язані зазначати детальну інформацію про активи: їхню вартість, дату набуття та опис. Для нерухомості й транспорту додатково вказуються продавець або орендодавець, площа приміщення, кадастровий номер будівлі, а для автомобілів – марка та модель.

У фінансовій звітності партій інформація про орендовані приміщення має відображатися одразу в кількох розділах. По-перше, у переліку об’єктів нерухомості, навіть якщо вартість самого приміщення невідома і не вказана. По-друге, у витратах, де фіксуються регулярні платежі за оренду. Якщо ж партія не сплачує вчасно, суми боргу повинні вказуватися в розділі фінансових зобов’язань. Окремо передбачається і ситуація з безоплатним користуванням офісом: тоді вартість оренди за відповідний період відображається як негрошовий внесок у спеціальному розділі звіту.

Однак партія не зобовʼязана декларувати усе рухоме майно та придбані матеріальні цінності. Їх варто вносити до фінансового звіту лише тоді, коли вартість перевищує 50 прожиткових мінімумів (у 2025-му році це приблизно 150 тис. грн).

Нагадаємо, що раніше Рух «Чесно» аналізував, як після заборони проросійських партій в Україні держава почала конфісковувати їхні кошти та нерухомість. Станом на 2025 рік із рахунків таких сил вилучили понад 24 млн грн, а також понад 150 об’єктів майна – квартири, офіси, будівлі. Найбільше нерухомості відібрали в КПУ – понад 120 об’єктів.

Олександра Левчак, «Чесно»