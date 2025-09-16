Президент зібрав «Слугу народу». Як пройшла зустріч: перші деталі

Нардепи повідомили «Главкому», навіщо президент зустрічався з фракцією

Президент України Володимир Зеленський 16 вересня провів зустріч із парламентською фракцією «Слуга народу». Разом з ним до депутатів прийшла прем'єрка Юлія Свириденко. Приводом для зустрічі стала парламентська криза: останнім часом Верховна Рада провалює навіть голосування за важливі законопроєкти щодо фінансування в рамках плану підтримки Ukraine Facility. Про це «Главкому» розповіли нардепи, які були присутні на зустрічі, яка тривала близько двох годин.

За словами одного з парламентарів, на зустріч в Офіс президента прийшло лише трохи більше половини фракції, що викликало певне незадоволення глави держави. «І це, мабуть, був перший раз, коли президент зайшов і не почув жодних оплесків», – звернув увагу співрозмовник «Главкома». Нібито є ідея провести ще одну фракцію у жовтні, аби народу зібралося більше.

«Давид (Арахамія – голова фракції «Слуга народу» – «Главком») заздалегідь сформував список тих, хто буде задавати питання – по ВПО, зарплатням, – розповідають учасники зустрічі. – Тобто все було зроблено, аби дратівливих тем не підіймалося. Лише в кінці вже пролунали питання про те, що це було взагалі з законопроєктом про НАБУ та САП і про війну. На питання про НАБУ президент відповідав дуже загально – мовляв, треба буде такі чутливі законопроєкти обговорювати заздалегідь».

За словами президента, міжнародні партнери вважають, що росіяни до кінця року можуть окупувати всю Донецьку область, тому тиснуть у питаннях стосовно мирних переговорів. При цьому Зеленський впевнений, що на такі великі поступки погоджуватися не можна, бо далі список вимог Путіна буде тільки розширюватися.

«Склалося враження, що президент вірить, що росіяни за умов стабільної ситуації на фронті в певний момент підуть на переговори, – кажуть співрозмовники «Главкома». – Але він бачить у припиненні вогню небезпеку: що нас змусять йти на скорочення оборонних розходів. У той час як Путін нічого скорочувати не буде. Тому він продовжує вважати єдиною надійною гарантією сильні Збройні Сили, а також витискання якомога ширших гарантій безпеки від міжнародних партнерів».

Водночас президент закликав депутатів готуватися і до того, що війна може затягнутися надовго.

Хтось зі «слуг» зустріч з президентом вважає конструктивною, але дехто з її учасників, опитаних «Главкомом», зробив висновок, що спілкування з депутатами голову держави дратує і він цього особливо не приховує. «Коротше кажучи, за час цієї зустрічі стан речей в нашій комунікації особливо не змінився», – резюмує один з учасників зустрічі.

