Кличко скасував заплановану на 25 вересня сесію Київради

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
24 вересня міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким скасував скликання п’ятої сесії Київради на 25 вересня
фото: Київрада

Напередодні депутат Киїради Андрій Вітренко повідомив, що зареєстрував проєкт рішення про висловлення недовіри меру столиці

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження, яким скасував скликання п’ятої сесії Київради на 25 вересня. Текст документа оприлюднили на сайті ради, інформує «Главком».

Розпорядження Кличка про скасування сесії Київради, запланованої на 25 вересня
фото: Київрада

«Скасувати розпорядження Київського міського голови від 15 вересня 2025 року № 756 «Про проведення 25 вересня 2025 року пленарного засідання V ceciї Київської міської ради IX скликання». Це розпорядження довести до відома членів територіальної громади міста Києва, депутатів Київради, керівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), працівників секретаріату Київської міської ради у встановленому порядку», – йдеться у розпорядженні.

Напередодні, 23 вересня, депутат Киїради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко повідомив, що зареєстрував проєкт рішення про висловлення недовіри меру столиці. Своє  рішення депутат Київради назвав реакцією на «багаторічну бездіяльність та неефективність столичної влади». Вітренко перерахував ключові проблеми, які, на його думку, стали причиною ініціативи щодо відставки мера. Зокрема, депутат звинувачує мера столиці у невиконанні рішень Київради: Вітренко стверджує, що мер та його команда ігнорують рішення, ухвалені на користь громади. 

Депутат від «Удару», екссекретар Киїради Володимир Бондаренко у відповідь на заяву Вітренка заявив, що спроба висловити недовіру міському голові – це спроба правлячої партії усунути Кличка з посади і фактично легалізувати зміну керівництва столиці. 

«Схема, за якою Банкова хоче вже просто втупу усунути обраного киянами у першому турі мера проста: «недовіра Кличку – блокування Київської міської ради через шантаж, підозри та підкуп – передача міста «на блюдечку» чиновнику з КМВА». Бо для неї: боротися проти Кличка не мера легше, ніж проти Кличка-мера», – написав Бондаренко у мережі Facebook.

Нагадаємо, 13 серпня Київська міська прокуратура повідомила про підозри 22 особам, серед яких посадовці КМДА та підприємці, у завданні збитків на понад 230 млн гривень. Звинувачення стосуються розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт та постачання товарів. Віталій Кличко відреагував на масові підозри, вручені посадовцям Київської міської державної адміністрації та комунальних підприємств, назвавши звинувачення «інформаційним димом». 

Віталій Кличко Київрада депутат партії Володимир Бондаренко Андрій Вітренко

Коментарі — 0

