Трамп заявив, що досі нічого не знає про порушення повітряного простору Естонії Росією

«Главком» зібрав головні події ночі проти 21 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

У Нідерландах пройшли протести, що переросли у сутички з поліцією, Трамп зробив декілька заяв, Росія провела свій аналог «Євробачення».

Протести у Гаазі

У центрі Гааги, Нідерланди знову спалахнули заворушення на тлі антиімміграційного протесту в районі Малієвелд невідомі пошкодили офіс партії D66 на вулиці Lange Houtstraat.

Демонстранти розбили вікна та підпалили сміттєвий контейнер. За словами речника партії, на момент інциденту в приміщенні, ймовірно, нікого не було.

Після цього частина протестувальників рушила в напрямку парламентського комплексу Бінненхоф, але була зупинена поліцією, яка застосувала водомети та сльозогінний газ для стримування натовпу.

Протест, що стартував на Малієвелді, мав на меті висловити незгоду з чинною міграційною політикою та вимагати збільшення житлового забезпечення. За даними правоохоронців, близько 1500 людей перекрили автомагістраль A12, що призвело до ескалації. У відповідь на агресивні дії відбулося жбурляння каміння та пляшок, а також підпал поліцейського автомобіля – поліція вдалася до силових заходів.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не надходила інформація про інцидент із порушенням повітряного простору Естонії Росією та зазначив, що його адміністрація планує вже в понеділок оприлюднити висновки уряду, які стосуються аутизму.

Також Трамп пригрозив Афганістану наслідками, якщо контроль над базою Баграм не буде повернуто США.

«Якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її збудував – Сполученим Штатам Америки, трапляться дуже погані речі!!!», – написав американський президент.

Російське «Інтербачення»

У Росії завершився псевдоміжнародний пісенний конкурс «Інтербачення», який Кремль активно просуває як ідеологічну альтернативу Євробаченню. Захід пройшов під гаслами «традиційних цінностей» та культурної «багатополярності».

Переможцем конкурсу став представник В’єтнаму – співак Duc Phuc із композицією на основі в’єтнамських легенд. Кремлівські ЗМІ подали це як «знак довіри до Росії від світової спільноти», хоч сам конкурс критикують за закритість і контроль з боку влади.

Фінал конкурсу провели на Live Арена в столиці Москві, туди завітав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. А диктатор Путін виступив з відеозверненням.

Серед учасників – переважно країни, які або перебувають у сфері впливу РФ, або мають економічну залежність: Білорусь, Іран, Куба, Сирія, Казахстан тощо. Конкурс відкривав відомий пропагандистський виконавець Шаман, який забажав, щоб журі не віддавали за нього свої голоси.

Цьогоріч серед 23 заявлених учасників мала бути й представниця США, однак її виступ скасували в останній момент.