Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження

В середньому кожна з досліджених шкіл отримала у 2024 році близько 134 млн грн доходу, що свідчить про стабільний попит на освітні послуги у столиці

У 2024 році сім приватних шкіл Києва сукупно задекларували понад 1,2 млрд грн доходу. Середній річний дохід одного закладу становить близько 79 млн грн, тоді як обсяг виручки окремих шкіл варіює від 27 до 237 млн грн залежно від цінової політики. Аналітики платформи Vkursi дослідили приватні школи столиці, сфокусувавшись на їхніх власниках, бенефіціарах та фінансових показниках за минулий 2024 рік, інформує «Главком».

Для дослідження аналітики обрали приватні навчальні заклади Києва з очною формою навчання, поглибленим вивченням іноземних мов та річною вартістю навчання від 200 тис. грн і ранжували їх за обсягом доходів у 2024 році.

Дохід приватних навчальних закладів столиці у 2024 році інфорграфіка: Vkursi

Освітній холдинг А+ (товариство з обмеженою відповідальністю «Академія Сучасної Освіти») заснували Іванна та Анна Ніконови. Іванна володіє 45% компанії, Анна – 15%. Ще по 10% належать компаніям АТ «Ніагара», АТ «Теннесі», АТ «ЗНВКІФ «Авант» і АТ «Акцент». Кінцевими власниками бізнесу є Іванна, Ігор та Анна Ніконови.

Частина співвласників («Теннесі», «Авант» і «Акцент») мають інвестиції з Кіпру, що вказує на присутність іноземного капіталу у компанії.

Зазначається, що до холдингу входять п'ять навчальних закладів у Києві: початкові школи «А+», «Фанні Файна» та Respublika Kids, гімназія «А+» і архітектурно-інженерний колегіум А+. У 2024 році компанія задекларувала 465,1 млн грн виручки, а лише за перше півріччя 2025-го – вже 369,2 млн грн.

За даними аналітиків, найбільший вплив на холдинг має Іванна Ніконова – дружина засновника київської будівельної компанії KAN Development та засновниця холдингу А+. За даними сервісу визначення зв’язків фізосіб на платформі Vkursi, вона контролює 14 компаній (п'ять з них перебувають у процесі закриття) та ще дев'ять діючих. дві з них працюють як громадські організації, інші займаються купівлею і продажем рухомого майна.

Аналітики простежили ділові зв’язки Іванни Ніконової з публічно значущими особами та декларантами: колишнім першим заступником голови комітету Управління справами апарату Верховної Ради Андрієм Журжієм, народним депутатом Євгеном Бакуліним та Ігорем Черкаським, керівником Держслужби фінансового моніторингу.

КМDШ (Приватний заклад освіти «КМДШ») працює у форматі освітнього холдингу. Засновниками компанії є ТОВ «Консалтинг Венчур Груп» (50%), Віктор Альошин (30%), голова політичної партії «Громадський Рух «Хвиля» Володимир Козленко (10%) та Костянтин Казиміренко (10%). Кінцевими бенефіціарними власниками виступають Віктор Альошин та Володимир Козленко.

Холдинг об’єднує три ліцеї у столиці: на Осокорках, на Олімпійській та у Голосіївському районі. У 2024 році «КМДШ» прозвітував про 218,1 млн грн виручки, а за перше півріччя 2025-го – 111,2 млн грн.

Повідомляється, що найбільший вплив у компанії має Володимир Козленко. Він контролює ТОВ «Консалтинг Венчур Груп», що володіє половиною статутного капіталу «КМДШ». Загалом Володимир Козленко має вирішальний вплив на 17 компаній, більшість із яких працюють у громадській та сфері консалтингу Окремо аналітики відзначають його бізнес-інтереси в освітніх проєктах: Steam школа KMDШ Grand, SENSE by КМDШ та Clever Kids by KMDШ. Крім того, Володимир Козленко має зв’язки з депутатом Київської міської ради Тарасом Козаком.

Steam школа KMDШ Grand у грудні 2023 року стала частиною мережі КМDШ. Вона працює через юридичну особу ПУВП «Гранд» та має дочірню структуру – «Гранд-Ліцей». 28 серпня школа зазнала пошкоджень внаслідок ракетної атаки.

Зазначається, що компанія представлена на ринку понад 29 років, однак фінансові дані щодо доходів і прибутку доступні лише за 2024 рік. Дохід обох компаній за 2024 рік становив 27 млн грн, а за перше півріччя 2025 – 12,3 млн грн.

Новопечерську школу (ТОВ «Новопечерська школа») заснували Благодійний фонд «Кі Фанд», Зоя Литвин, громадська спілка «Освіторія» та інвестиційний фонд «Юніт Фонд». Власниками школи є Зоя Литвин та підприємець і політик Василь Хмельницький, які контролюють компанію та ухвалюють ключові рішення.

За даними дослідження, у 2024 році заклад задекларував 237,4 млн грн доходу, а вже за перше півріччя 2025-го показники суттєво зросли: виручка склала 185,6 млн грн.

Василь Хмельницький – засновник інвестиційного холдингу UFuture з активами у нерухомості, інфраструктурі та промисловості. Також, за даними аналітиків, він має ділові зв’язки з 21 публічним діячем, серед яких народні депутати, голова Полтавської облради, судді, секретар ЦВК та представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

IT Step School (Ліцей «Ай Ті Степ Скул Київ») належить одеситу Дмитру Демченку. У 2024 році заклад отримав 61,3 млн грн доходу.

Дмитро Демченко також володіє ще 26 компаніями, з яких 20 – освітні заклади мережі IT Step School по всій Україні, зокрема в Івано-Франківську, Ірпені, Білій Церкві, Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Кременчуку, Кривому Розі, Луцьку, Львові, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі та Харкові.

Переважна більшість інших компаній займаються орендою та управлінням власною або орендованою нерухомістю. Найбільша частка бізнесу Дмитра Демченка належить саме освітній діяльності в Україні.

Міжнародний ліцей «Глобус» є частиною мережі IT Step School (Ліцей «Ай Ті Степ Скул Київ»). Власником ліцею є Дмитро Демченко. У 2024 році дохід закладу становив 49,7 млн грн.

Міжнародна американська школа і університет (ТОВ «ПЗЗСО «МАШУ») належить громадянкам України Ользі (35% частки) та Катерині Громико (65%).

За даними дослідження, у 2024 році заклад отримав 70,4 млн грн виручки. За перше півріччя 2025 року доходи вже склали 53 млн грн – понад половину від минулорічного показника.

Катерина Громико контролює п'ять компаній, а Ольга Громико – шість. Більшість із них працюють у сфері оптової торгівлі.

Міжнародна Британська школа у Києві працює через дві компанії – ТОВ «БМШК, Печерськ» і ТОВ «Британська Міжнародна Школа – Київ». Обидві компанії мають іноземні інвестиції.

ТОВ «БМШК, Печерськ» заснувала громадянка України Ольга Заставна разом із лондонською компанією ТОВ «Ей-Бі-І Інтернейшнл Лімітед». Власниками компанії є Ольга Заставна та громадянин Великої Британії Антон Заставний. У 2024 році компанія отримала 48,3 млн грн доходу, а за перше півріччя 2025-го виручка вже склала 37,5 млн грн – більше половини доходу за весь 2024 рік.

ТОВ «Британська Міжнародна Школа – Київ» заснували Ольга Заставна та дві британські компанії – «Фазіо Лімітед» і ТОВ «Ей-Бі-І Інтернейшнл Лімітед». Власниками є Ольга Заставна та громадяни Великої Британії Антон Заставний і Луїза Мачин Клер. У 2024 році компанія отримала 29,4 млн грн доходу.

Ольга Заставна також має прямий вплив на ще чотири компанії, серед яких лише одна працює у сфері освіти – Британська міжнародна школа у Дніпрі.

Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку. В середньому кожна з досліджених шкіл отримала у 2024 році близько 134 млн грн доходу, що свідчить про стабільний попит на освітні послуги у столиці.

Аналітики зауважують, що особливо помітною є динаміка зростання доходів у 2025 році – ті заклади, які оприлюднили дані за перше півріччя, показали в середньому 128 млн грн виручки, що вказує на потенційне значне зростання річних показників порівняно з 2024 роком.

Структура власності приватних шкіл демонструє тісний зв'язок з будівельним бізнесом та нерухомістю. Значна частина власників має диверсифікований бізнес-портфель, де освіта стає додатковим джерелом стабільного доходу.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 року понад 400 шкіл припинили існування або знизили свій ступінь через недостатню кількість учнів. Ще 57 шкіл місцева влада вирішила утримувати коштом власного бюджету.

Як повідомлялося, цьогоріч 1 вересня для 3,5 млн українських дітей почався навчальний рік. За даними Свириденко, усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 млн учнів навчатимуться очно, дистанційно – на 103 тис. учнів менше, ніж торік.