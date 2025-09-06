Головна Країна Кримінал
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді
Христенко після затримання був доставлений до Печерського районного суду міста Києва
фото: Офіс генерального прокурора

За даними слідства, фігурант був завербований росіянами задовго до початку повномасштабного вторгнення

На території України затримано народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, ФСБ РФ завербувала його задовго до початку повномасштабного вторгнення на територію України і він активно виконував завдання російської спецслужби. Зокрема упродовж 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збір та оперативне передавання представникам РФ необхідної інформації.

Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді фото 1

Після початку повномасштабного вторгнення народний обранець покинув територію України, та вже звідти продовжував свою протиправну діяльність.

У липні цього року прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили народному депутату про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 КК України. Тоді ж суд заочно обрав стосовно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сьогодні, після затримання, він був доставлений до Печерського районного суду міста Києва, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком до 21.10.2025 року.

Досудове розслідування триває.

Затримано народного депутата від ОПЗЖ: його підозрюють у держзраді фото 2

Служба безпеки не називає прізвища затриманого депутата, вказуючи лише, що воно починається на літеру Х, однак «Главкому» з власних джерел стало відомо, що йдеться про Федора Христенка.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку було повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України.

За версією ДБР, з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних і проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи на кшталт YouTube і Telegram.

У разі доведення вини українському політику загрожує від 12 до 15 років тюрми.

Крім того, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики зареєстрував проєкт постанови про відкликання народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді, з посади заступника голови комітету.

Теги: Опозиційна платформа — За життя СБУ державна зрада розслідування прокурор партії депутат

