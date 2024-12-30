На Херсонщині дрон скинув вибухівку на подружжя

Постраждали 62-річні чоловік та жінка

Учора ввечері ворожий безпілотник атакував жителів Антонівки, що на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Інцидент стався 29 грудня близько 21:30. Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка.

«У потерпілого діагностували вибухову травму та уламкові поранення ніг. У його дружини – контузія та перелом гомілок», – йдеться в повідомленні.

Обох постраждалих шпиталізували.

Нагадаємо, Росія застосувала проти України за тиждень понад 370 ударних дронів, близько 280 КАБів і 80 ракет.

Триває 1041-й день повномасштабної війни в Україні. Упродовж минулої доби держава-агресорка РФ завдала шість авіаударів, скинувши при цьому дев'ять керованих авіаційних бомб (КАБ). Окрім того, загарбники залучили для ударів 752 дрони-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.