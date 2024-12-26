Інцидент з азербайджанським літаком може стати проблемою для Путіна та Кадирова

Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау

Найімовірніша причина авіакатастрофи – це робота ППО, переданого для захисту Кадирова

Інцидент з азербайджанським літаком обростає новими подробицями та може стати проблемою для Путіна та/або Кадирова.

24 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначав день народження, йому виповнилося 63 роки. Вранці 25 грудня він подався до Санкт-Петербурга для участі у неформальному саміті глав держав СНД.

Однак під час польоту він отримав інформацію про аварію літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку-Грозний, але опинився у районі міста Актау (Казахстан). Алієв прийняв рішення повернутися до Баку, створив комісію з розслідування інциденту та заявив, що є різні версії, але варто дочекатися результатів розслідування.

Згідно з миттєво запущеною у росмедіа версією, рейс, що підлітав до Грозного, був перенаправлений до Махачкали через «погіршення погоди». Але у Махачкалі виявився туман, тож літак відправили до Актау. У процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, отримав ушкодження та під час заходу на посадку розбився.

38 загиблих із 67, які перебували на борту.

Відстань Баку – Грозний – близько 460 км з урахуванням маневрів. Від Грозного до Махачкали – близько 120 км. Тобто все дуже близько. У момент ухвалення рішення про «перенаправлення» напевно мало бути відомо, що у Махачкалі туман.

Відстань від Махачкали до Баку лише на 30 км більше, ніж до Актау. У мережі вже повно питань: навіщо летіти через море на регіональний аеродром в іншу країну, якщо можна було повернутися до сучасного аеропорту Баку, де весь сервіс, у т.ч. – реагування на інциденти, якісно на іншому рівні?

Можливі відповіді містяться у відео із салону літака, а потім огляд обшивки з пошкодженнями. Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілу літака з системи ППО. І отримані ці ушкодження були над територією Росії, над Чечнею чи Дагестаном.

Як тільки це відео завірусилося у мережі, через неофіційні російські канали почали активно вкидати версію про нібито атаку літака «українським БПЛА». Навіть цікаво, що за БПЛА такий може бути, які вражаючі системи він може нести?

Непряме підтвердження версії з обстрілом ППО: Azerbaijan Airlines припиняє рейси з Баку до Грозного (!) та Махачкали (!) до завершення розслідування причин аварії літака.

Якщо причина – погана погода та птахи – то навіщо припиняти польоти?

Виглядає так, що літак намагалися відправити до Махачкали, а потім до Актау подалі від зайвих очей. І якби він сів нормально, все вдалося б зам'яти. У Баку навіть у разі успішної посадки приховати обстріл літака російської ППО було б набагато складніше, напевно, сталися б витоки.

Азербайджанське видання Haqqin.az (максимально лояльне владі) вже розмістило відео із салону літака, що летить, з підведенням, що можливо це пошкодження від осколків і жінка поранена у ногу.

Наразі все залежить від того, як сприйме інцидент президент Азербайджану. Судячи з того, як подається інформація, є як мінімум негласний дозвіл не приховувати справжню причину.

А найімовірніша причина – це робота ППО, переданого для захисту Кадирова. Одразу ж виникає питання, а якби російське ППО спрацювало по іншому літаку, наприклад, по президентському борту Алієва?

Наразі Кадиров сухо висловив співчуття.