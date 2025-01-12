Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн

В Україні в 2025-му платити податки за авто треба за умови, якщо вартість авто складає від 3 млн грн, а вік транспортного засобу не досяг 5 років. Розмір податку складає 25 тис. грн.

Перелік автомобілів, які підлягають оподаткуванню, визначає Мінекономіки і до 1 лютого 2025-го оприлюднює на своєму сайті. Таким чином, після того, як перелік буде опубліковано, слід перевірити, чи є в цьому переліку марки належних автомобілів чи автомобіля.

Ставка податку на один автомобіль на рік становить 25 тис. грн (п. 267.4 ПКУ). У разі закінчення п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років (пп. 267.6.7 ПКУ).

До прикладу, якщо п’ятирічний строк минає у травні 2025 року, податок сплачується за період з січня по травень – за 5 місяців. Сума податку за цей період становитиме 10 416,67 грн (25 000 : 12 х 5).

Минулого року податок включав 184 моделі, серед яких: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

До 1 липня фізособам, які мають відповідні авто у власності, повинні розіслати податкові повідомлення-рішення щодо сплати 25 тис. грн податку. Терміни сплати транспортного податку – протягом 60 днів після отримання повідомлення-рішення.

Нагадаємо, у 2025 році Міністерство фінансів України не планує пропонувати збільшення податків. За словами міністра фінансів Марченка, плани щодо підвищення податків у 2025 році відсутні. Втім, вже підписано закон про нові ставки для ФОПів.