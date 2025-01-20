У Воронезькій області після атаки безпілотників спалахнула нафтобаза (відео)

Дрони атакували Воронезьку область

Увечері, 20 січня, безпілотники знову атакували нафтобазу у російському місті Лиски. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Губернатор зауважує, що системи ППО у Воронезькій області нібито знищили безпілотники. За його словами, внаслідок падіння одного з дронів на територію нафтобази сталося загоряння.

«Постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, як тільки це буде безпечно. Загрози населенню немає. Небезпека атаки БПЛА у регіоні зберігається», – сказав Гусєв.

Місцеві пабліки зазначають, що атаки зазнала нафтобаза в місті Ліски.

Нагадаємо, що 15 січня дрони також атакували нафтобазу у російському місті Лиски.

Зауважимо, що у Казані внаслідок нічної атаки дронів 20 січня є влучання по нафтосховищу АО «КАПО-Композит». Відомо, що АО «КАПО-Композит» входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, яке спеціалізується на виробництві композитних матеріалів для авіаційної промисловості. Воно займається виготовленням деталей і агрегатів, таких як елементи механізації крила та оперення, із використанням автоклавного формування.

До слова, 18 січня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження ворожої нафтобази у Тульській області РФ та засобів протиповітряної оборони ворога.

Як повідомлялося, у трамвайному депо «Руч’ї» в Санкт-Петербурзі було знищено локомотив 3M62У. Він використовувався у забезпеченні логістики армії РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки.