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«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Стійкість українського народу надихає». Посольство Японії привітало українців з Новим роком
Масаші Накаґоме, посол Японії в Києві
скрін із відео

Посол Японії в Києві Масаші Накаґоме привітав українців із новим 2025 роком

Новопризначений голова посольства Японії в Києві Масаші Накаґоме привітав українців із новим 2025 роком та заявив, що сміливість і стійкість українського народу надихають Японію та увесь світ. Відповідне відео опубліковане на сторінці посольства у Facebook.

Накаґоме пригадав важливі події минулого року між країнами: проведення у Токіо конференції з відновлення України, підписання договору про підтримку та співпрацю, візити високопоставлених урядовців. 

«Зв'язки між двома державами сильні, як ніколи раніше. Японія прагне якнайшвидшого справедливого і тривалого миру в Україні. Нехай 2025 рік стане роком миру та надії», – додав він.

Нагадаємо, уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та КНДР через розвиток їхньої співпраці. На даний час Японія вже запровадила низку санкцій щодо Північної Кореї та Росії – обмеження на імпорт та експорт, а також заморожування активів. Наразі уряд обговорює, зокрема, розширення заморожування активів обох держав. Влада країни аргументує таке рішення тим, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією серйозно впливає на мир і безпеку в Європі та порушує міжнародне право.

До слова, Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL.

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Теги: війна влада посольство санкції Україна Японія

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