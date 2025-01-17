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Чоловік, який поховав дружину під час окупації Херсона, втратив другу через атаку на Кривий Ріг

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чоловік, який поховав дружину під час окупації Херсона, втратив другу через атаку на Кривий Ріг
Ігор втратив двох своїх дружин через російську агресію
фото: скріншот з відео

Чоловік втратив дружину через російську атаку та залишився сам із трьома дітьми

Сьогодні, 17 січня, Росія вбила другу дружину місцевого жителя Ігоря. Він у 2022 році поховав свою першу дружину в окупованому Херсоні. Про це повідомляє видання «Свої Кривий Ріг».

Ігор їхав з дружиною по продукти, коли рашисти вдарили по Кривому Рогу. Уламки вбили його дружину прямо в автомобілі. У чоловіка лишилося троє дітей.

Також Ігор розповів, що у його старшого сина сьогодні День народження, сімʼя їздила на ринок за покупками. 

Нагадаємо, що сьогодні, 17 січня, Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згодом Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян. Президент України висловив співчуття рідним і близьким.

Теги: росія війна Кривий Ріг смерть Дніпропетровщина Херсон росіяни

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