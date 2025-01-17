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В Енгельсі після дронової атаки четвертий день палає нафтобаза (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Енгельсі після дронової атаки четвертий день палає нафтобаза (відео)
У ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно вдарили по Енгельсу
фото: скріншот з відео

Площа загоряння на нафтобазі, за словами губернатора, «значно знизилася»

У російському Енгельсі Саратовської області четвертий день палає нафтобаза комбінату «Кристал». Її у ніч проти 14 січня атакували українські безпілотники. 

Губернатор регіону Роман Бусаргін зауважив, що площа загоряння «значно знизилася», а профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці у спробах ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Як повідомлялося, база нафтопродуктів в Енгельсі також спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.

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Теги: пожежа нафта росія росіяни війна ЗСУ

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