В Енгельсі після дронової атаки четвертий день палає нафтобаза (відео)

У ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно вдарили по Енгельсу

Площа загоряння на нафтобазі, за словами губернатора, «значно знизилася»

У російському Енгельсі Саратовської області четвертий день палає нафтобаза комбінату «Кристал». Її у ніч проти 14 січня атакували українські безпілотники.

Губернатор регіону Роман Бусаргін зауважив, що площа загоряння «значно знизилася», а профільні служби та фахівці продовжують працювати на місці у спробах ліквідувати пожежу.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня Сили оборони України повторно уразили інфраструктуру російського військового аеродрому «Енгельс-2», на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії.

Як повідомлялося, база нафтопродуктів в Енгельсі також спалахнула після атаки дронів у ніч проти 8 січня. Тоді місцеві жителі скаржилися на смог у місті, але в Росспоживнагляді заявили, що ніяких забруднень немає.