ЗМІ: Помічник головного тренера збірної України працевлаштувався у московському «Спартаку»
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Рауль Ріанчо
Рауль Ріанчо більше не працює в збірній України
Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо тепер буде працювати в московському «Спартаку».
Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Костянтин Андріюк.
Рауль два дні тому підписав контракт з російським клубом, де буде також асистентом головного тренера.
Хто замінить Ріанчо в збірній - поки невідомо.
Ріанчо працював в Україні з 2014 року.
До 2016 року він був помічником Сергія Реброва у «Динамо», а відтоді і донині був асистентом Андрія Шевченка у збірній України.
До роботи в Україні Рауль працював тренером з фізичної підготовки у «Рубіні» та «Леванте».
Джерело: ua.tribuna.com