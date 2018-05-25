ЗМІ: Помічник головного тренера збірної України працевлаштувався у московському «Спартаку»

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Рауль Ріанчо

Рауль Ріанчо більше не працює в збірній України

Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо тепер буде працювати в московському «Спартаку».

Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Костянтин Андріюк.

Рауль два дні тому підписав контракт з російським клубом, де буде також асистентом головного тренера.

Хто замінить Ріанчо в збірній - поки невідомо.

Ріанчо працював в Україні з 2014 року.

До 2016 року він був помічником Сергія Реброва у «Динамо», а відтоді і донині був асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

До роботи в Україні Рауль працював тренером з фізичної підготовки у «Рубіні» та «Леванте».

Джерело: ua.tribuna.com