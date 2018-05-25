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    ЗМІ: Помічник головного тренера збірної України працевлаштувався у московському «Спартаку»

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    Рауль Ріанчо - ЗМІ: Помічник головного тренера збірної України працевлаштувався у московському «Спартаку»
    Рауль Ріанчо

    Рауль Ріанчо більше не працює в збірній України

    Помічник головного тренера збірної України Андрія Шевченка Рауль Ріанчо тепер буде працювати в московському «Спартаку».

    Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Костянтин Андріюк.

    Рауль два дні тому підписав контракт з російським клубом, де буде також асистентом головного тренера.

    Хто замінить Ріанчо в збірній - поки невідомо.

    Ріанчо працював в Україні з 2014 року.

    До 2016 року він був помічником Сергія Реброва у «Динамо», а відтоді і донині був асистентом Андрія Шевченка у збірній України.

    До роботи в Україні Рауль працював тренером з фізичної підготовки у «Рубіні» та «Леванте».

    Джерело: ua.tribuna.com

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