Патріарх на три дні. Чим вже відзначився Никодим?

Facebook вже заблокував сторінку Никодима, якого після смерті Святійшого Філарета активно почала підтримувати проросійська спільнота

У неділю, 22 березня архієпископ Сумський і Охтирський УПЦ Київського патріархату Никодим (у миру – Володимир Кобзар) читав проповідь у храмі перед невеликою групою вірян. Він повідомив, що нинішній день є сумним і водночас… радісним. Сумним – бо Київ проводжав в останню путь старця-Патріарха Київської і всієї Руси-України УПЦ КП Філарета (у миру – Михайло Денисенко).

А от причину для радості архіпастир намагався подати подію, що відбулася 21 березня на наступний день після смерті Філарета. Вже тоді частина архієреїв УПЦ КП у кількості семи осіб обрала собі нового Патріарха в особі самого архієпископа Никодима. Це відразу викликало обурення навіть у близьких до Філарета представників духовенства. Архієпископ Білоцерківський і Переяславський УПЦ КП Андрій публічно влаштував демарш з цього приводу.

«Владики є свідками, як неодноразово нам Патріарх говорив, коли у нього питали: «Ваша Святосте, а що буде далі, як вас не стане?». «Оберете собі нового Патріарха», – завжди відповідав Філарет. Він ніколи не казав приєднуватися до когось…» – виправдовувався Никодим перед парафіянами, які вочевидь теж були вражені мегашвидким обранням нового патріарха.

«Главком» всі ці дні уважно стежив за поведінкою Никодима у соціальних мережах, фіксував появу його нових симпатиків, які часом перебирали на себе функції пресслужби нового Патріарха.

Якщо узагальнити, вимальовується картинка про добре скоординований процес групи осіб, яка демонструє «жорстку опозицію» саме до Православної церкви України, але не до Московської церкви в Україні. Ймовірною метою цієї «патріархади» є дестабілізація міжконфесійного життя всередині країни, яка веде запеклу війну. З власних джерел видання стало відомо, що українські спецслужби пильно слідкують за цією ситуацією.

Забагато збігів

Під вечір 23 березня на своїй сторінці у Facebook Никодим розмістив допис із копіями документів про отримання витягу з державного реєстру про реєстрацію громадської спілки «Сумський єпархіальний координаційний центр православних громад».

«Крок за кроком утверджуємо Київський Патріархат», – пояснив він.

Керівником спілки є сам Никодим (Кобзар).

Владика Никодим вважає, що нова громадська спілка повинна утвердити Київський Патріархат

«Главком» уже писав про цю організацію у публікації від 22 березня. Ще тоді ми звернули увагу на дату реєстрації – 19 березня 2026 року. Наступного дня, 20 березня країна дізналася про смерть Святійшого Патріарха Філарета, який помер на 98 році життя.

витяг із Єдиного держреєстру

Кілька слів про перебіг «виборів Патріарха», які стартували просто в день смерті Філарета 20 березня і завершилися 21-го. Цей процес красномовно описав очевидець, архієпископ Білоцерківський і Переяславський УПЦ КП Андрій, який відповідав за скликання Священного Синоду для обрання місцеблюстителя (тимчасового керівника УПЦ КП).

«Я скликав Священний Синод. Але архієреї стали приїжджати, у тому числі й ті, які не були членами Синоду. І один архієрей запропонував провести не Синод, а одразу Архієрейський собор. Вони також запропонували обрати не місцеблюстителя, як це передбачено статутом, а одразу патріарха. Я на це відреагував просто: сказав, що це є порушенням регламенту і Статуту Української православної церкви Київського патріархату, де чітко вказано, що коли предстоятель Церкви, тобто патріарх, помирає, скликається Священний Синод для обрання місцеблюстителя», – наголосив церковнослужитель.

Архієпископ Андрій додав: за статутом церкви, місцеблюститель повинен підготувати Помісний собор і протягом пів року скликати його та провести. І вже там, на Помісному соборі, обирається Патріарх. Це відбувається публічно, за участі всіх гілок церкви: архієреїв, духовенства і мирян. «Патріарха не можна обирати кулуарно кількома архієреями», – зазначив він.

Крім того, співбесідник «Главкома» в ПЦУ, один із впливових митрополитів на умовах анонімності, зупинився на моральній складові вчинку групи архієреїв, які «вознесли» Никодима на патріарший престол.

«Дуже погано, що спокушає сатана, до того ж під час Великого посту. Наведу приклад з практики. Коли помре священик, то 40 днів після смерті його душа перебуває на землі. Прихожани просять не призначати на парафію нового настоятеля… Таке не робиться (обрання нового Патріарха, коли ще не було похоронено спочилого Філарета – «Главком»). Своїми діями ця група архієреїв може перекреслити власну духовну долю. Завжди треба дивитися наперед, за горизонт», – вважає архієрей, який побажав, аби редакція не називала його імені.

«Подяка» владики Никодима за позицію архієпископа Білоцерківського і Переяславського Андрія, який не голосував за обрання нового Патріарха, не забарилася. Своїм же «Указом №1» він звільнив ієрарха з двох посад в УПЦ КП.

скріншот: Патріарх Никодим/Facebook

Симпатики Никодима у масках

В історії з так званим обранням нового Патріарха УПЦ КП Никодима несподівано з’явилася таємнича група прихильників. Вона маскується за Facebook-сторінкою «Ініціативна група. Инициативная группа». Треба зазначити, що ця спільнота зареєстрована у червні 2020 року і до січня 2022-го була «сплячою» – майже не публікувала повідомлень.

Перед великою війною «Ініціативна група» активізувалася і чомусь узялася досліджувати… «єврейське питання»: була опублікована низка провокативних дописів на цю тему.

скріншот: «Ініціативна група. Инициативная группа»/Facebook

Під час вторгнення зміст більшості публікацій «Ініціативної групи» на її сторінці у Facebook був все більш схожим до російської пропаганди. Наприклад, 23 грудня 2025 року автори спільноти звинуватили у відсутності миру в країні… президента Володимира Зеленського.

скріншот: «Ініціативна група. Инициативная группа»/Facebook

А вже за пару днів почали тиражувати у себе в групі улюблену тему російської пропаганди в Україні – «бусифікацію».

скріншот: «Ініціативна група. Инициативная группа»/Facebook

До речі, «Ініціативна група. Инициативная группа» 20 березня 2026 року – саме в день смерті Патріарха Філарета (знову збіг?!) створила й Telegram-канал, у якому викладає відео про мобілізацію в Україні.

А вже на Facebook-сторінці владики Никодима «Ініціативна група» вперше засвітилася 22 березня, опублікувавши привітання з «обранням» патріархом.

скріншот: Патріарх Никодим/Facebook

23 березня спільнота оперативно реагувала на критичні коментарі, які лилися під дописами Никодима. Наприклад, на зауваження користувачки Аліси Ковальової, яка написала, що УПЦ КП такими діями «перетворилася на секту», поборники Никодима з «Ініціативної групи» ввічливо пояснювали: мовляв, треба поважати вибір інших вірян, а історія УПЦ КП продовжується.

скріншот: Патріарх Никодим/Facebook

Окрему полеміку «Ініціативна група» розвела щодо дати інтронізації (посвячення на найвищу посаду) Никодима. Зокрема, спільнота радилася з Максимом Крилачем, який залишив коментар, коли краще провести цей урочистий захід – найближчим часом чи дочекатися, коли минуть 40 днів після смерті Філарета?

скріншот: Патріарх Никодим/Facebook

Після кількох годин палкої дискусії довкола доречного часу інтронізації Никодим оприлюднив у Facebook повідомлення від відділу зв’язків з громадськістю УПЦ КП: «Смиренно повідомляємо, що інтронізація Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Никодима відбудеться після завершення сорокаденної молитовної пам’яті за спочилого Святійшого Патріарха Філарета».

скріншот: Патріарх Никодим/Facebook

«Главком» звірив офіційний сайт УПЦ КП і не знайшов там повідомлення від пресслужби Патріархату про інтронізацію Никодима. Також видання поспілкувалося з близьким до Філарета діячем і попросило дати оцінку документу, виданого буцімто відділом зв’язків з громадськістю Церкви.

«Бланк просто відсканований. До сайту УПЦ КП і соцмереж пресслужби ця компашка (Никодим і його оточення – «Главком») не має стосунку і доступу», – запевнив священнослужитель, який нині перейшов до Православної церкви України.

Ближче до вечора 23 березня Facebook взагалі заблокував сторінку Никодима. Тепер усі новини про нового Патріарха публікує Facebook-сторінка «Українська Православна Церква Київського Патріархату», створена 22 березня цього року. Варто нагадати, що у Facebook є «канонічна» спільнота «УПЦ Київський Патріархат» із 8 тис. читачів, створена 23 червня 2019 року, яка і висвітлювала життя Церкви на чолі з Патріархом Філаретом.

«Главком» на умовах анонімності поспілкувався з посадовцем Державної служби України з етнополітики та свободи совісті – організація, покликана забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері міжнаціональних відносин та релігії – і прямо запитав: чи може стояти за «переворотом в УПЦ КП» колишній народний депутат, «господар» Сумщини Андрій Деркач, який утік до Росії і вже там став «героєм». В Україні проти колишнього політика відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада», він має статус обвинуваченого.

Нагадаємо, що свого часу Сумська область (де має приходи і здійснює богослужіння владика Никодим) перетворилася на «вотчину» Андрія Деркача: звідти він кілька разів обирався до Верховної Ради, а також мав колосальний вплив на місцеві еліти.

«Я не знаю, чи стоїть за групою Никодима Андрій Деркач. Однак твердо переконаний, що росіяни цим скористаються. Як це було свого часу, коли покійний Філарет вирішив так би мовити відновити УПЦ КП. Це ще було до вторгнення РФ в Україні. Тоді Патріарха підтримували «люди Медведчука», – зазначив не на диктофон посадовець Держетнополітики.

Версію про зовнішній вплив на «обрання» Никодима патріархом доповнюють його суперечливі дії. Зокрема, «наступник» Філарета, якого ще не було поховано, вже тепло вітав з Днем народження Євлогія – митрополита Сумського і Охтирського Церкви Московського патріархату. Також паралельно з вітальним листом в інтерв’ю журналістам заявив, що є противником того, щоб до назви Українська православна церква, яку очолює митрополит Онуфрій, позбавлений українського громадянства, додавати приставку «Московський патріархат».

Віталій Тараненко, «Главком»