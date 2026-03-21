Обрано нового патріарха? Ярош звернувся до спецслужб

glavcom.ua
Наступного дня після смерті патріарха Філарета стало відомо про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима
Політик згадав покійного предстоятеля Філарета і вшанував його пам’ять

Семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. Про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви, повідомляє «Главком».

Цей факт обурив командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Він розкритикував заяви про нібито «обрання патріарха Київського патріархату», назвавши їх провокацією.

Так, у відео, що його опублікував Никодим, зазначається, що «акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату» було оголошено на «позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП», яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.

За словами архієпископа Никодима, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном. Водночас архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-форматі.

Архієпископ Сумський Никодим
Також архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл зачитав акт про обрання «нового предстоятеля УПЦ КП».

«Присутні, які брали участь у голосуванні: митрополит Білгородський і Обоянський, екзарх Всеросійський Іоасаф; митрополит Фалештський, екзарх Молдови Філарет; архієпископ Білоцерківський Андрій; архієпископ Сумський Никодим; архієпископ Дніпровський Даниїл; єпископ Одеський Никон; єпископ Херсонський Михаїл; єпископ Валуйський Петро. Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП», – сказав архієпископ Даниїл.

Тому у голосуванні за нового патріарха УПЦ КП взяли участь вісім архієреїв, один з яких відмовився брати участь, а двоє голосували онлайн.

Згодом архієпископ Никодим, якого обрали новим главою УПЦ КП, поширив «спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату».

У цій заяві стверджується, що «керівництво ПЦУ силовим методом, безбожно, забрало тіло святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування». Після цього архієреїв УПЦ КП, які хотіли заочно відспівати Філарета та провести у Володимирському соборі засідання Архієрейського собору, «попросили залишити собор і почали погрожувати викликом поліції, арештами та застосуванням силових заходів до архієреїв».

За словами архієреїв, вони зберігають УПЦ КП «як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур».

Тим часом, в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) патріарха мав би обирати Помісний собор. Він складається з єпископів,

представників духовенства, мирян. Учасники собору пропонують кандидатів на престол. Патріарха обирають таємним голосуванням, а опісля повинна відбувається урочиста інтронізація.

Дмитро Ярош зауважив, що як греко-католик традиційно не втручається у внутрішні справи православних, однак цього разу не зміг залишитися осторонь. За його словами, подібні дії виглядають абсурдно і викликають серйозні питання щодо мотивів їхніх організаторів.

Дмитро Ярош припустив, що ініціатори цієї історії можуть діяти в інтересах Росії, або не усвідомлювати наслідків своїх кроків. Він також висловив сподівання, що на ситуацію відреагують українські спецслужби.

Окремо політик згадав покійного предстоятеля Філарета і вшанував його пам’ять.

Раніше повідомлялося, що Володимирський собор, у якому поховають патріарха Філарета, оточила поліція

Також  «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви. Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Як відомо, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.

