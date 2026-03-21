Обрано нового патріарха? Ярош звернувся до спецслужб

Семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. Про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви, повідомляє «Главком».

Цей факт обурив командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша. Він розкритикував заяви про нібито «обрання патріарха Київського патріархату», назвавши їх провокацією.

Так, у відео, що його опублікував Никодим, зазначається, що «акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату» було оголошено на «позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП», яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.

За словами архієпископа Никодима, у засіданні та голосуванні взяли участь архієреї УПЦ КП як в Україні, так і за кордоном. Водночас архієреї за кордоном брали участь у засіданні в онлайн-форматі.

Також архієпископ Дніпровський і Криворізький Даниїл зачитав акт про обрання «нового предстоятеля УПЦ КП».

«Присутні, які брали участь у голосуванні: митрополит Білгородський і Обоянський, екзарх Всеросійський Іоасаф; митрополит Фалештський, екзарх Молдови Філарет; архієпископ Білоцерківський Андрій; архієпископ Сумський Никодим; архієпископ Дніпровський Даниїл; єпископ Одеський Никон; єпископ Херсонський Михаїл; єпископ Валуйський Петро. Шляхом таємного голосування патріархом Київським і всієї Руси-України одноголосно обрано архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Кобзаря). Архієпископ Білоцерківський Андрій відмовився брати участь у голосуванні, спираючись, з його точки зору, на порушення регламенту та статуту УПЦ КП», – сказав архієпископ Даниїл.

Тому у голосуванні за нового патріарха УПЦ КП взяли участь вісім архієреїв, один з яких відмовився брати участь, а двоє голосували онлайн.

Згодом архієпископ Никодим, якого обрали новим главою УПЦ КП, поширив «спільну заяву архієреїв Української православної церкви Київського патріархату».

У цій заяві стверджується, що «керівництво ПЦУ силовим методом, безбожно, забрало тіло святійшого патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування». Після цього архієреїв УПЦ КП, які хотіли заочно відспівати Філарета та провести у Володимирському соборі засідання Архієрейського собору, «попросили залишити собор і почали погрожувати викликом поліції, арештами та застосуванням силових заходів до архієреїв».

За словами архієреїв, вони зберігають УПЦ КП «як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур».

Тим часом, в Українській православній церкві Київського патріархату (УПЦ КП) патріарха мав би обирати Помісний собор. Він складається з єпископів,

представників духовенства, мирян. Учасники собору пропонують кандидатів на престол. Патріарха обирають таємним голосуванням, а опісля повинна відбувається урочиста інтронізація.

Дмитро Ярош зауважив, що як греко-католик традиційно не втручається у внутрішні справи православних, однак цього разу не зміг залишитися осторонь. За його словами, подібні дії виглядають абсурдно і викликають серйозні питання щодо мотивів їхніх організаторів.

Дмитро Ярош припустив, що ініціатори цієї історії можуть діяти в інтересах Росії, або не усвідомлювати наслідків своїх кроків. Він також висловив сподівання, що на ситуацію відреагують українські спецслужби.

Окремо політик згадав покійного предстоятеля Філарета і вшанував його пам’ять.

Раніше повідомлялося, що Володимирський собор, у якому поховають патріарха Філарета, оточила поліція.

Також «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви. Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Як відомо, Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.