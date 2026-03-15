Карта бойових дій в Україні станом на 15 березня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Нині триває 1481-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора

За минулу добу відбулося 144 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, 105 авіаційних ударів, скинувши 282 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9222 дрони-камікадзе та здійснив 3632 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 62 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпровщині: Писанці; у Запорізькій області: Воздвижівське, Верхня Терса, Гуляйпільське, Самійлівка, Василівське, Чарівне, Долинка, Таврійське, Веселянка, Запоріжжя; та Львове й Ольгівка на Херсонщині.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили і техніки та два інші важливі об’єкти ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник здійснив 110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Завдав трьох авіаударів із застосуванням дев'яти КАБів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Ворог три рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку

Противник атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Минулої доби ворог здійснив три атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 28 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував шість разів у районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного.

На Оріхівському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції поблизу Щербаків, Степногірська та Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби наші оборонці тричі зупиняли ворога.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1481-й день повномасштабної війни в Україні.

