Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прощання з Патріархом Філаретом: у Володимирському соборі відбувається літургія. Наживо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Заупокійна Божественна літургія у 4-ту неділю Великого посту
фото: скріншот з відео

У головному храмі, де понад 60 років правив спочилий Патріарх, поминають Митрополита Епіфанія

У неділю, 22 березня 2026 року, у Києві триває церемонія прощання та поховання Святійшого Патріарха Філарета. Наразі заупокійна літургія вже розпочалася у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію богослужіння.  

Важливою подією під час служби стало підтвердження єдності церкви: у Володимирському соборі під час Великого входу виголошують ім'я Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Таким чином, громада собору, де десятиліттями служив Філарет, засвідчила своє визнання канонічної ПЦУ та відмежувалася від спроб проголошення «нового патріарха», що відбулися напередодні. 

На Великому вході виголошення здійснює Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій Рудюк. Це підкреслює соборність та підтримку ієрархами ПЦУ процесу прощання з постаттю, яка стояла біля витоків української духовної незалежності.

Нагадаємо, що після завершення літургії у Володимирському соборі відбудеться чин поховання Патріарха Філарета. Тисячі вірян продовжують прибувати до храму, щоб віддати останню шану спочилому духовному лідеру.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.

Теги: православна церква Українська православна церква Філарет Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua