Прощання з Патріархом Філаретом: у Володимирському соборі відбувається літургія. Наживо

У головному храмі, де понад 60 років правив спочилий Патріарх, поминають Митрополита Епіфанія

У неділю, 22 березня 2026 року, у Києві триває церемонія прощання та поховання Святійшого Патріарха Філарета. Наразі заупокійна літургія вже розпочалася у Володимирському кафедральному соборі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пряму трансляцію богослужіння.

Важливою подією під час служби стало підтвердження єдності церкви: у Володимирському соборі під час Великого входу виголошують ім'я Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія. Таким чином, громада собору, де десятиліттями служив Філарет, засвідчила своє визнання канонічної ПЦУ та відмежувалася від спроб проголошення «нового патріарха», що відбулися напередодні.

скріншот

Заупокійна Божественна літургія у 4-ту неділю Великого посту

На Великому вході виголошення здійснює Митрополит Львівський та Сокальський Димитрій Рудюк. Це підкреслює соборність та підтримку ієрархами ПЦУ процесу прощання з постаттю, яка стояла біля витоків української духовної незалежності.

Нагадаємо, що після завершення літургії у Володимирському соборі відбудеться чин поховання Патріарха Філарета. Тисячі вірян продовжують прибувати до храму, щоб віддати останню шану спочилому духовному лідеру.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.