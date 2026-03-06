Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
Росія відправляє українських військовополонених до Угорщини
фото з відкритих джерел

Колишній військовополонений розповів, що РФ пропонувала йому в обмін на свободу

Росія пропонує полоненим українцям звільнення в обмін на участь в зніманнях пропагандистських відео. Однак за такої умови українців мають переправити до Угорщини. Цим поділився колишній військовополонений Олексій Чорпіта, який звільнився з полону у 2025 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Як розповів Олексій Чорпіта, йому пропонували звільнення з полону ще у 2023 році, але за певними умовами. Він мав знятися у відео та розповісти про те, як добре до нього ставилися у полоні та водночас негативно висловитися про українську владу.

За це йому обіцяли звільнення, однак відправити військового мали не до України, а до Угорщини. Олексій Чорпіта відмовився від цього і його виключили зі списку на обмін.

«У більшості випадків ці відео є елементом російської пропаганди, створеної під тиском або примусом. Саме тому ефективна публікація таких відео в іноземних медіа означає поширення російської пропаганди і, по суті, підтримку її агресії», – пояснив Олексій Чорпіта.

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що передача Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Також Координаційний штаб нагадав, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Також повідомлялося, Міністерство закордонних справ України викличе тимчасового повіреного у справах Угорщини для з'ясування обставин передачі Росією двох українських військовополонених, які мають угорське громадянство.

Читайте також:

Теги: полон військові війна росія Угорщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Альона Гетьманчук розповіла про постачання зброї в Україну на тлі конфлікту на Близькому Сході
Посол України в НАТО повідомила, чи є проблеми з постачанням зброї зі США через війну на Близькому Сході
Сьогодні, 20:10
Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому
Оточення Трампа знайшло спосіб красиво завершити війну в Ірані
Вчора, 15:15
Окупанти щедро обстрілюють Костянтинівку запалювальними боєприпасами
Костянтинівка перетворюється на місто-привид: шокуючі кадри (відео)
27 лютого, 13:07
Агапов належить ЦСКА та грає на правах оренди за «Уфу»
П'яний російський футболіст проник до музичної школи, а потім опинився у витверезнику
26 лютого, 12:59
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
14 лютого, 04:58
Марк Рютте прокоментував просування РФ на фронті
Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті
13 лютого, 21:29
Ганна Маляр розповіла про ставлення західних країн до теми війни в Україні
Ексзаступниця міністра оборони пояснила, чому не варто чекати співчуття від європейських країн
12 лютого, 19:31
Сіярто заявив, що «європейці постійно підривають мирні зусилля» щодо України
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
12 лютого, 13:40
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
Генштаб підтвердив знищення складу БпЛА на території Росії
9 лютого, 14:06

Суспільство

Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято
Посли держав Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство з прифронтовими громадами
Посли держав Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство з прифронтовими громадами
Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням
Українські захисники повернуться додому з унікальною психологією: пояснення Лібанової
Українські захисники повернуться додому з унікальною психологією: пояснення Лібанової

Новини

Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Сьогодні, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua