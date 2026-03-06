Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео

Колишній військовополонений розповів, що РФ пропонувала йому в обмін на свободу

Росія пропонує полоненим українцям звільнення в обмін на участь в зніманнях пропагандистських відео. Однак за такої умови українців мають переправити до Угорщини. Цим поділився колишній військовополонений Олексій Чорпіта, який звільнився з полону у 2025 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Як розповів Олексій Чорпіта, йому пропонували звільнення з полону ще у 2023 році, але за певними умовами. Він мав знятися у відео та розповісти про те, як добре до нього ставилися у полоні та водночас негативно висловитися про українську владу.

За це йому обіцяли звільнення, однак відправити військового мали не до України, а до Угорщини. Олексій Чорпіта відмовився від цього і його виключили зі списку на обмін.

«У більшості випадків ці відео є елементом російської пропаганди, створеної під тиском або примусом. Саме тому ефективна публікація таких відео в іноземних медіа означає поширення російської пропаганди і, по суті, підтримку її агресії», – пояснив Олексій Чорпіта.

До слова, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що передача Росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права. Також Координаційний штаб нагадав, що у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з Росії 11 українських громадян.

Також повідомлялося, Міністерство закордонних справ України викличе тимчасового повіреного у справах Угорщини для з'ясування обставин передачі Росією двох українських військовополонених, які мають угорське громадянство.