США шукають наступника в Ірані: в адміністрації Трампа з’явився фаворит

Спікера парламенту Ірану Мохаммеда Багера Галібафа в Білому домі вважають його дієздатним партнером

Адміністрація Дональда Трампа розпочала обережний перехід від військового тиску на Іран до пошуку дипломатичного виходу з конфлікту, розглядаючи 64-річного спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа як ключову фігуру для переговорів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Хоча Галібаф раніше неодноразово погрожував США, у Білому домі його вважають прагматичним і дієздатним партнером, який міг би очолити країну на наступному етапі війни. Наразі адміністрація проводить своєрідне «стрес-тестування» кількох кандидатів всередині іранської системи, намагаючись знайти того, хто готовий укласти вигідну угоду, зокрема щодо нафти, аналогічно до венесуельського сценарію з Делсі Родрігес.

Президент Трамп демонструє зацікавленість саме в економічній стабілізації, уникаючи ударів по критичному нафтовому вузлу – острову Харг. Він сподівається, що майбутній іранський лідер погодиться на першочергові поставки енергоресурсів в обмін на збереження при владі. При цьому варіант із поверненням опозиціонера Рези Пехлеві з вигнання в Білому домі вважають нереалістичним і таким, що призведе до хаосу через відсутність у нього внутрішньої легітимності. Натомість Вашингтон фокусується на пошуку «еквівалентів чавістів» серед чинної іранської еліти, які мають реальний вплив усередині країни.

Деякі аналітики налаштовані скептично, вважаючи таку стратегію наївною через глибоку недовіру іранського військового істеблішменту до США. Проте в адміністрації вважають венесуельську модель успішною і сподіваються до кінця тижня досягти прогресу в питанні розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, аби заспокоїти світові ринки та зупинити зростання цін на нафту.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про загибель секретаря Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані внаслідок ізраїльського авіаудару по території Ірану в ніч на 17 березня. За словами урядовця, Армія оборони Ізраїлю цілеспрямовано завдала удару по високопоставленому іранському чиновнику. ЦАХАЛ підтвердив проведення операції.

До слова, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї вижив під час ракетного удару по своєму бункеру завдяки випадковості. У момент атаки він перебував поза будівлею, тоді як саме укриття було знищене ракетами.