Прощання з Патріархом Філаретом: репортаж

Настоятель Києво-Печерської Лаври висловився про визначну роль Патріарха Філарета

22 березня 2026 у Михайлівському соборі проходить прощання зі Святійшим Патріархом Київської і всієї Руси-України Філарета (Михайла Антоновича Денисенко), повідомляє «Главком» з місця подій.

Під час літургії настоятель Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Авраамій (Лотиш) розказав про визначну роль Патріарха Філарета для монастиря. Авраамій нині є представником ПЦУ, раніше був в лоні УПЦ МП. У своїй розповіді митрополит згадав про події радянських часів, коли Святійший Патріарх Філарет очолював Київську митрополію у складі Російської православної церкви (РПЦ).

У Києві проходить прощання з Патріархом Філаретом фото: glavcom.ua

Ексвіцепрем'єр Кириленко В'ячеслав (у лівому куті) під час панахиди за Патріархом Філаретом фото: glavcom.ua

Патріарх Філарета у 1960-х роках був одним із керівників Українського екзархату Російської православної церкви, а з 1966 року вже очолив Київську кафедру.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній очолює заупокійну літургію фото: glavcom.ua

Заупокійну Божественну літургію в Михайлівському соборі очолює богослужіння Блаженнійший Митрополит Епіфаній у співслужінні з архієреями та духовенством помісної Церкви.

До слова, на літургії також присутній ексвіцепрем'єр В'ячеслав Кириленко.

20 березня, на 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Михайло Антонович Денисенко). Людина-епоха, чиє ім’я назавжди закарбується в літописі боротьби за духовну незалежність України.

Вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття. Процесія вирушить зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору із зупинкою біля Святої Софії аж до Володимирського собору, де предстоятель УПЦ КП отримає останній спочинок.

Також повідомлялося, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Раніше «Главком» писав, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.