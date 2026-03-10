Україна запропонувала країнам Затоки план боротьби з шахедами – Стефанішина

Україна надала країнам Перської затоки експертизу щодо протидії іранським безпілотникам

Україна готова надати країнам Перської затоки практичну допомогу в захисті від іранських дронів-камікадзе. Про це розповіла посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина, інформує «Главком».

Ольга Стефанішина заявила, що Київ пропонує партнерам у регіоні перейти до формату «негайних дій» для нейтралізації спільної загрози.

«Для України було справді важливо показати, що ми можемо запропонувати не політичну позицію, занепокоєння чи співчуття, а негайні дії та негайний ефект», – сказала Стефанішина.

Після того, як президент Зеленський провів телефонні розмови з лідерами країн Затоки, Україна надала їм експертизу за запитом. Домовленість щодо цієї підтримки є також з урядом США.

Пані посол наголосила, що іранські безпілотники від грудня 2022 року слугують стратегічним засобом агресії.

«Ці дрони розробили та передали Росії умисно для ударів по містах із метою вбивства цивільного населення, а не для використання на лінії фронту. Ту саму технологію іранці застосували під час ізраїльсько-американської операції в Ірані», – заявила Стефанішина.

Стефанішина також зазначила, що паралельно з наданням допомоги країнам Затоки Україна веде діалог про майбутній доступ до ракет протиповітряної оборони.

«Главком» писав, що Україна нині веде переговори із країнами Перської затоки щодо використання свого досвіду протидії дронам в обмін на фінансування оборонної промисловості. Також Київ обговорює зі Сполученими Штатами можливість обміну технологіями безпілотників.

Нині США та країни Перської затоки масово витрачають ракети PAC-2 та PAC-3 для систем Patriot, і це приголомшує Київ. Тож, пропонуючи свій досвід у сфері безпілотників проти загрози з боку Ірану, президент України Володимир Зеленський тепер може переконати Білий дім продати більше цієї зброї Україні.

Також Володимир Зеленський заявив, що Україна готова постачати дрони-перехоплювачі та ділитися унікальним бойовим досвідом із країнами Близького Сходу в обмін на дефіцитні ракети до систем Patriot. Він зазначив, що під час останніх масованих атак на Близькому Сході країни регіону використали понад 800 ракет PAC-3 лише за три доби. Для порівняння, Україна за весь час повномасштабної війни ніколи не мала такої кількості ракет одночасно.