Плюс 200 тис. грн на місяць. Нардепи почали декларувати нові виплати від держави

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
За січень депутати отримали майже по 200 тис. грн
колаж: glavcom.ua

Виплати парламентарям, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, цьогоріч зросли утричі

У 2026 році народні обранці почали отримувати утричі більші виплати, призначені для виконання депутатських повноважень. Як дізнався «Главком», ідеться про щомісячні виплати у розмірі близько 199,6 тис. грн, які вже парламентарі відображають у своїх деклараціях.

Збільшення цих виплат стало можливим завдяки нормам, закладеним у державному бюджеті на 2026 рік. Документом передбачено, що компенсація витрат народних депутатів на виконання повноважень у 2026 році складає три місячні заробітні плати депутата замість однієї, як це було раніше.

Крім того, на 2026 рік було зупинено дію частини четвертої статті 32 Закону «Про статус народного депутата», яка раніше регулювала порядок і розмір таких виплат. Це дозволило застосувати новий підхід до нарахування компенсацій.

Наразі заробітна плата народного депутата до вирахування податків складає близько 60-65 тис. грн на місяць. Відповідно, компенсація витрат на виконання депутатських повноважень цього року сягає майже 200 тис. грн щомісяця.

Згідно з повідомленнями про суттєві зміни в майновому стані, кошти на виконання депутатських повноважень у розмірі 199,6 тис. грн вже задекларували народні депутати від партії «Батьківщина», зокрема, Сергій Власенко, Олександр Абдуллін, Григорій Немиря, Микола Цимбалюк, Іван Кириленко та голова фракції Юлія Тимошенко, яка нещодавно отримала підозру від НАБУ. Крім того, виплату у майже 200 тис. грн відобразив у реєстрі декларацій нардеп від «Слуги народу» Сергій Бабак.

У лютому 2026 року Сергій Власенко з «Батьківщини»  задекларував 199,6 тис. грн грошової компенсації
У лютому 2026 року Сергій Власенко з «Батьківщини»  задекларував 199,6 тис. грн грошової компенсації
дані: реєстр декларацій

Коментуючи використання цих коштів, народний депутат Сергій Власенко пояснив «Главкому»: компенсація спрямовується на витрати, які держава безпосередньо не відшкодовує. Ідеться про витрати на папір, розхідні матеріали, оренду приміщень та приймальнь на місцях, а також інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, зокрема, програми допомоги населенню. Саме на забезпечення такої роботи і спрямовуються кошти компенсації.

Власенко також зазначив, що збільшення суми компенсації пов’язане з тим, що вона не індексувалася протягом останніх років, тоді як ціни зростали.

«Ціни зросли, тому Верховна Рада і проголосувала за підвищення витрат. При цьому існує хибне уявлення, що у депутатів і так найвищі зарплати й найкращі умови, але це не відповідає дійсності», – зазначив нардеп.

Власенко наголосив: на його думку, навіть якщо компенсація не підлягає оподаткуванню, її все одно варто зазначати у деклараціях.

Водночас, як свідчить роз’яснення НАЗК: компенсації витрат народних депутатів на виконання повноважень не є доходом і не підлягають обов’язковому декларуванню. У разі, якщо депутат все ж відобразить ці виплати у декларації, то під час повної перевірки може бути зазначено, що відповідні кошти не підлягали обов’язковому декларуванню.

Окремо нардеп Власенко розкритикував чинну систему електронного декларування: «Я вважаю абсурдною ситуацію, коли будь-яка людина, яка отримує кошти з державного бюджету, повинна декларувати ці суми. Мета декларації – не перетворювати громадянина на того, хто мусить писати все, що отримує. Вона покликана запобігати невиправданим доходам, а кошти з бюджету за визначенням є обґрунтованими і не можуть бути незаконним  збагаченням. Такої системи немає в жодній країні світу».

Як повідомляв «Главком», у січні-лютому 2026 року реєстр НАЗК поповнився десятками повідомлень від народних депутатів про чималенькі виплати. Цього разу йдеться не про зарплати, а про компенсації за місяці відпусток, які назбиралися у політиків за роки невтомної роботи.

Суми виплат вимірюються сотнями тисяч гривень. Це стало можливим завдяки новому закону, який передбачає грошову компенсацію за невикористані раніше дні щорічної оплачуваної відпустки.

Кароліна Терещенко, «Главком»

