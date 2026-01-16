Головна Країна Політика
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Ходили чутки». Соратник Тимошенко розповів про сигнали, які отримував перед атакою НАБУ
колаж: glavcom.ua

Власенко розповів, що отримував попередження про підготовку «інформаційної атаки» на нього та партію «Батьківщина» ще до офіційних обшуків

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив, що джерела в правоохоронній системі сигналізували про пошук будь-якого компромату, який міг би стати «гачком» для політичного тиску. В інтерв'ю «Главкому» голова Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади пояснив, що вважає дії НАБУ та САП прямою відповіддю на його професійну діяльність.

Сергій Власенко розповів, що з моменту очолення ТСК у червні 2025 року він почав отримувати інформацію про те, що детективам НАБУ поставили задачу «вивчити матеріали» щодо нього особисто.

«Не можу говорити за інших, але, як тільки я очолив ТСК, то почав отримувати певну інформацію від різних джерел – від колег, зсередини правоохоронної системи. Вона не була достатньою для того, щоб звертатися з відповідною заявою про злочин, бо це були, скоріше, політичні чутки. Але коли такі чутки доходять з п'яти або шести джерел, ти до них починаєш ставитися серйозно. За цими чутками, в НАБУ стояла задача щодо мене особисто. Але у них була проблема, бо, як тільки я прийшов до парламенту іще далекого 2008 року, то не маю бізнесу від слова «взагалі», – зазначив депутат.

Політик нагадав, що його прозорість перевіряли ще за часів Януковича та Луценка, але жодних підстав для кримінальних справ не знайшли.

«Я сплачую всі податки, на відміну від багатьох. Це все ще при Януковичу перевіряли, з тих пір у мене в житті нічого не змінилося і знайти на мене компромат неможливо. На мене нема гачків. Колись у мене була така історія, коли тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко після чергової жорсткої політичної дискусії мені сказав: «Сергію, ми тебе перевіримо». Я відповів: «Камон, давай». Він тоді писав заяви і в НАЗК, і в податкову – всюди. Йому прийшла відповідь, що нема підстав для перевірки, бо я сплачую податки і задекларував стільки, скільки міг задекларувати згідно з попередніми прибутками», – згадує Власенко.

Власенко пов'язує нинішню активність правоохоронців із публічним протистоянням між ТСК та керівником САП Олександром Клименком. Останній раніше заявляв, що комісія створена нібито для ліквідації незалежності НАБУ.

«Тому я зі здивуванням отримував ці постійні сигнальчики, що детективів НАБУ просили дивитися стосовно мене різні матеріали, ще щось... Плюс були інтерв'ю того ж керівника САП Клименка, який казав, що ТСК, яку я очолюю, створена, аби ліквідувати НАБУ і САП. Це є неправдою, але показує його ставлення до нашої комісії», – підкреслив Власенко.

Коментуючи звинувачення НАБУ щодо «скуповування голосів» у Раді, Власенко підкреслив, що особисто до нього ніхто з такими пропозиціями не підходив, оскільки всі знають його принципову позицію.

«Я ж все-таки – хоч і не велика, але глибинна риба і давно плаваю в цьому морі. Як тільки до мене хтось підійде з пропозицією грошей за голосування, то піде за русскім кораблем», – зазначив політик.

До слова, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.

Теги: НАБУ Сергій Власенко корупція

