Власенко пояснив, чому «Батьківщині» нема сенсу «валити монобільшість»

Соратник Тимошенко: «Розвалити монобільшість? Так вона і так розвалена!»

Народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко прокоментував чутки про можливі домовленості у парламенті та пояснив, чому опозиції немає сенсу витрачати ресурси на боротьбу з коаліцією, яка де-факто припинила існування. Соратник Юлії Тимошенко в інтерв'ю «Главкому» відверто висловився про нинішній стан справ у Верховній Раді.

За словами Власенка, ситуація з голосуваннями наочно демонструє, що депутатська більшість вже давно не має необхідної кількості власних голосів для ухвалення рішень.

Сергій Власенко звернув увагу на статистику голосувань, яка, на його думку, є найкращим доказом розпаду коаліції. Він зазначив, що у звичайні пленарні дні фракція влади стабільно не добирає голосів. «Я що – влада, якій треба провести безглузді закони? Щоб розвалити монобільшість? Так вона і так розвалена. Подивіться на результати голосувань: в звичайний день 160-170 голосів, в день «мобілізації» – 200», – підкреслив Сергій Власенко.

За словами нардепа, такий стан справ робить будь-які додаткові зусилля з боку опозиції щодо «розвалу» влади безглуздими, оскільки цей процес відбувся природним шляхом.

Коментуючи закиди на адресу Юлії Тимошенко щодо можливих переговорів з іншими силами чи пропозицій підтримки, Власенко зазначив: «Тобто ви мене питаєте, чи готовий я платити комусь гроші за голосування? Ні, не готовий. Але навіть, якби і був готовий, то, як кажуть у Львові, «щоб шо»?».

Власенко наголосив, що з точки зору здорового глузду витрачати кошти чи політичний капітал на дестабілізацію того, що вже не працює – нелогічно.

Як відомо, 16 січня, Вищий антикорупційний суд розглядає клопотання щодо застосування запобіжного заходу до керівниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у середу, 14 січня, після нічних обшуків в центральному офісі «Батьківщини» у Києві вручили Тимошенко підозру. Їй інкриміновано вчинення злочину передбаченого частиною четвертою статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовим особам, а саме іншим народним депутатом за голосування за законопроєкти.