На Київщині депутат не зміг пояснити походження двох автівок та 10 ділянок землі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині депутат не зміг пояснити походження двох автівок та 10 ділянок землі
Дані про необґрунтовані активи спливли під час кримінального провадження за фактом тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього середовища
фото з відкритих джерел

Аналіз майнового стану та видатків депутата сільради і членів його сім'ї, а також колишньої дружини та тещі підтвердив неможливість придбати ці активи за рахунок законних доходів

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи, якими користується депутат селищної ради Броварського району на Київщині. Йдеться про кілька автівок та землю на загальну суму в 5 млн грн. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує «Главком».

Слідчі встановили, що посадовець фактично розпоряджається Volkswagen ID 4 2023 року випуску (зареєстрований на колишню дружину), Jaguar XF 2015 року (записаний на повнолітнього сина), десятьма земельними ділянками, котрі оформлені на тещу депутата, колишню дружину та сина.

«Проведений аналіз майнового стану та видатків депутата сільради і членів його сім'ї, а також колишньої дружини та тещі підтвердив неможливість придбати ці активи за рахунок законних доходів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дані про необґрунтовані активи встановили під час кримінального провадження за фактом тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього середовища. Матеріали направили до Національного агентства з питань запобігання корупції.

В ході моніторингу встановлено, що тещею посадовця відчужено низку земельних ділянок на користь близьких осіб. Проте завдяки вчасним діям прокурора, який звернувся до ВАКС із заявою про накладення арешту на активи, які є предметом спору, вдалося уникнути подальшого їх відчуження.

Нагадаємо, на Рівненщині колишньому депутатові органу місцевого самоврядування обласна прокуратура повідомила про підозру в декларуванні недостовірної інформації на понад 30 млн грн.  У прокуратурі розповіли, що саме колишній посадовець не вніс до своїх декларацій. «6 об’єктів нерухомості: житловий будинок, адмінбудівлю та 4 приміщення ферми загальною площею 1,7 тис кв. м., а також вантажні та легкові автомобілі й напівпричепи. Крім того, чоловік не зазначив, що йому належить близько 40 земельних ділянок загальною площею понад 60 га», – йдеться у повідомленні.

До слова, міністр юстиції Герман Галущенко, якого Верховна Рада відправила у відставку на хвилі корупційного скандалу у сфері енергетиці, подав декларацію за 2025 рік (період декларування охопив січень-середину листопада). Нова оприлюднена декларація майже не відрізняється від минулорічної.

