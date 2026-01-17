Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз
фото з відкритих джерел

Заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП

Народний депутат Сергій Власенко прокоментував стратегію антикорупційних органів у справі Юлії Тимошенко. За його словами, НАБУ та САП дедалі частіше використовують механізм угод зі слідством як спосіб закриття справ без реальних судових вироків, проте у випадку з лідеркою «Батьківщини» такий сценарій є неможливим. В інтерв'ю «Главкому» політик зазначив, що система правосуддя в Україні зміщується в бік комерційних розрахунків: фігурантам пропонують визнати провину та сплатити кошти в обмін на свободу.

На запитання про те, чи може лідерка «Батьківщини» скористатися такою «схемою» для закриття своєї справи про підкуп депутатів, Власенко дав категоричну відповідь.

«Це питання до Юлії Володимирівни, але я з ймовірністю 100% готовий прогнозувати, що ні. Угода – це визнання вини. А вона заявила вчора, що не є винуватою», – наголосив соратник Тимошенко.

Сергій Власенко переконаний, що робота антикорупційних органів перетворилася на своєрідний конвеєр. На підозрюваних чиниться психологічний та процесуальний тиск, після чого їм пропонують «компроміс».

«До людини, яка перебуває під тиском, приходять і пропонують укласти угоду. Мовляв, ти визнаєш вину, платиш гроші на ЗСУ і – йди гуляй. Так, як було зі Злочевським (ексміністр екології часів Януковича – «Главком»). Простіше заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП», – пояснив депутат.

Власенко заявив, що має дані щодо ефективності роботи правоохоронної системи.

«За попередніми даними, які є у мене в ТСК, за останні два роки частка угод в закритті кримінальних проваджень виросла з 15 до близько 65-70%», – зазначив Власенко.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив, що джерела в правоохоронній системі сигналізували про пошук будь-якого компромату, який міг би стати «гачком» для політичного тиску. Сергій Власенко розповів, що з моменту очолення ТСК у червні 2025 року він почав отримувати інформацію про те, що детективам НАБУ поставили задачу «вивчити матеріали» щодо нього особисто.

До слова, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко суд НАБУ Сергій Власенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховний суд США ухвалив рішення, яке заблокувало розгортання Національної гвардії в районі Чикаго
Верховний суд США відхилив розгортання нацгвардійців у Чикаго
24 грудня, 2025, 00:20
На Криворіжжі чоловік поцупив алюмінієву каструлю та десять оброблених качиних тушок
На Криворіжжі суд виніс вирок чоловіку за крадіжку тушок качок та каструлі
24 грудня, 2025, 20:49
Суд винав винним прикордонника через інцидент, коли водій протаранив шлагбауми в пункті пропуску
Мобілізований адвокат прорвав кордон автівкою та втік до Угорщини. Суд знайшов винного у резонансній історії
29 грудня, 2025, 14:31
У Швейцарії відбулося слухання щодо справи власника бару та його дружини, де сталася пожежа
У Швейцарії затримано власника бару, де сталася пожежа у новорічну ніч
9 сiчня, 19:56
Суд збільшив розмір відшкодування моральної шкоди Людмилі Ігнатенко
Скандал навколо серіалу «Чорнобиль». Творці фільму виплатять пів мільйона гривень вдові ліквідатора ЧАЕС
13 сiчня, 22:30
НАБУ оприлюднило відео, де показано кадри обшуків в офісі «Батьківщини»
Тимошенко отримала підозру у підкупі нардепів
14 сiчня, 11:08
Суд Швейцарії зобов'язав українця повернути 67 тис. франків соціальної допомоги
У Швейцарії суд зобов'язав українця повернути всі отримані соцвиплати з початку війни
Вчора, 16:55
Суд визнав військовослужбовця винним у хуліганстві
Працівник ТЦК, який побив учителя в Харкові, має сплатити штраф: деталі
24 грудня, 2025, 16:18
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
10 сiчня, 15:01

Політика

Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз
Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз
По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua