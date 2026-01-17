Чи піде Тимошенко на угоду зі слідством? Власенко дав прогноз

Заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП

Народний депутат Сергій Власенко прокоментував стратегію антикорупційних органів у справі Юлії Тимошенко. За його словами, НАБУ та САП дедалі частіше використовують механізм угод зі слідством як спосіб закриття справ без реальних судових вироків, проте у випадку з лідеркою «Батьківщини» такий сценарій є неможливим. В інтерв'ю «Главкому» політик зазначив, що система правосуддя в Україні зміщується в бік комерційних розрахунків: фігурантам пропонують визнати провину та сплатити кошти в обмін на свободу.

На запитання про те, чи може лідерка «Батьківщини» скористатися такою «схемою» для закриття своєї справи про підкуп депутатів, Власенко дав категоричну відповідь.

«Це питання до Юлії Володимирівни, але я з ймовірністю 100% готовий прогнозувати, що ні. Угода – це визнання вини. А вона заявила вчора, що не є винуватою», – наголосив соратник Тимошенко.

Сергій Власенко переконаний, що робота антикорупційних органів перетворилася на своєрідний конвеєр. На підозрюваних чиниться психологічний та процесуальний тиск, після чого їм пропонують «компроміс».

«До людини, яка перебуває під тиском, приходять і пропонують укласти угоду. Мовляв, ти визнаєш вину, платиш гроші на ЗСУ і – йди гуляй. Так, як було зі Злочевським (ексміністр екології часів Януковича – «Главком»). Простіше заплатити одноразово, ніж витрачатися на адвокатів. От і вся схема роботи НАБУ та САП», – пояснив депутат.

Власенко заявив, що має дані щодо ефективності роботи правоохоронної системи.

«За попередніми даними, які є у мене в ТСК, за останні два роки частка угод в закритті кримінальних проваджень виросла з 15 до близько 65-70%», – зазначив Власенко.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко заявив, що джерела в правоохоронній системі сигналізували про пошук будь-якого компромату, який міг би стати «гачком» для політичного тиску. Сергій Власенко розповів, що з моменту очолення ТСК у червні 2025 року він почав отримувати інформацію про те, що детективам НАБУ поставили задачу «вивчити матеріали» щодо нього особисто.

До слова, народний депутат від фракції «Батьківщина» Сергій Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.