Генсек НАТО у Верховній Раді заявив про підтримку України

Марк Рютте заявив, що безпека й мир в Україні залишаються пріоритетом НАТО

Сьогодні, 3 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію парламентського засідання.

Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

«Від минулого літа ми надали 75% ракет які надійшли в Україну та 90% ракет ППО. Ми вчимося у вас. Ви застосовуєте інновації унікальним і вражаючим способом», – наголосив генсек НАТО.

Марк Рютте заявив, що безпека й мир в Україні залишаються пріоритетом НАТО, запевнив у готовності Альянсу тиснути на Росію задля досягнення тривалого й справедливого миру та відзначив стійкість українського народу й військових.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.