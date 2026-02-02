Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ

Глава комітету з питань фінансів наголосив, що важливо дізнатися, кому саме був потрібний розвал монокоаліції

Депутат про найгучніші справи: «Головне тільки, щоб ми побачили нарешті вироки суду, а не шоу-програми»

Народні депутати «Слуги народу» мають бути вдячні Національному антикорупційному бюро, яке, згідно з матеріалами справи про підкуп парламентарів, фактично протидіяло розвалу монокоаліції. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Масштабні дії НАБУ, спрямовані на протидію корупції в Верховній Раді, можна тільки вітати. Насправді, якщо послухати «плівки Тимошенко», то фракція «Слуга народу» повинна НАБУ пляшку виставити за таку протидію розвалу монокоаліції, якщо це все дійсно відповідає дійсності. І тут мені б особисто хотілося б, аби правоохоронці з’ясували, а хто ж фінансував цей «банкет», тобто скупку голосів, якщо це мало місце», – пояснив він.

Гетманцев наголосив, що головне, аби фігуранти справ отримали реальні вироки суду, а не «шоу-програми навколо якихось окремих висловлювань на тих чи інших плівках, чи окремих обшуків».

«Особисто мені, наприклад, цікаво, а що у нас з ексміністром АПК (Миколою) Сольським? Ми його звільнили на підставі того, що йому була пред'явлена підозра у 2024 році. Був величезний скандал, звинувачення, людину позбавили посади та будь-якого політичного майбутнього. А де вирок за півтора року (справу було скеровано до суду 15 січня 2026 року – «Главком»)? Тому треба подякувати НАБУ за те, що вони роблять і що вони стали набагато системнішими, ніж були, але з іншого боку – хотілося б бачити вироки, а не просто шоу», – наголосив парламентар.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.