Головна Країна Політика
search button user button menu button

Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ
Глава комітету з питань фінансів наголосив, що важливо дізнатися, кому саме був потрібний розвал монокоаліції
фото: Данило Гетманцев

Депутат про найгучніші справи: «Головне тільки, щоб ми побачили нарешті вироки суду, а не шоу-програми»

Народні депутати «Слуги народу» мають бути вдячні Національному антикорупційному бюро, яке, згідно з матеріалами справи про підкуп парламентарів, фактично протидіяло розвалу монокоаліції. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Масштабні дії НАБУ, спрямовані на протидію корупції в Верховній Раді, можна тільки вітати. Насправді, якщо послухати «плівки Тимошенко», то фракція «Слуга народу» повинна НАБУ пляшку виставити за таку протидію розвалу монокоаліції, якщо це все дійсно відповідає дійсності. І тут мені б особисто хотілося б, аби правоохоронці з’ясували, а хто ж фінансував цей «банкет», тобто скупку голосів, якщо це мало місце», – пояснив він.

Гетманцев наголосив, що головне, аби фігуранти справ отримали реальні вироки суду, а не «шоу-програми навколо якихось окремих висловлювань на тих чи інших плівках, чи окремих обшуків».

«Особисто мені, наприклад, цікаво, а що у нас з ексміністром АПК (Миколою) Сольським? Ми його звільнили на підставі того, що йому була пред'явлена підозра у 2024 році. Був величезний скандал, звинувачення, людину позбавили посади та будь-якого політичного майбутнього. А де вирок за півтора року (справу було скеровано до суду 15 січня 2026 року – «Главком»)? Тому треба подякувати НАБУ за те, що вони роблять і що вони стали набагато системнішими, ніж були, але з іншого боку – хотілося б бачити вироки, а не просто шоу», – наголосив парламентар.

Як повідомляв «Главком», ввечері 13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Наступного дня, 14 січня стало відомо, що обшуки антикорупційних органів відбулися у партійному офісі «Батьківщини». Зокрема, на слідчих діях була присутня лідерка партії Юлія Тимошенко. Згодом їй було оголошено підозру.

За версією НАБУ, очільниця «Батьківщини» начебто ініціювала перемовини з окремими нардепами щодо «преміювання» за «потрібне» голосування. Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, яка передбачала виплати наперед та була розрахована на тривалий період. Народним депутатам, які мали пристати на умови, мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках щодо утримання або неучасті в голосуванні.

На плівках НАБУ є більше конкретики. Зокрема, людина, з голосом, схожим на голос  Тимошенко, пошепки пропонує нардепу (не з фракції «Батьківщина») винагороду. Дослівно це звучало так: «Мы платим десять (імовірно, ідеться про $10 тис. на місяць – «Главком») за две сессии, платим передоплатой за две сессии». І пояснює, як потрібно відробити гроші: через застосунок Signal обранець отримуватиме перелік законопроєктів, які необхідно обов’язково підтримати, а які – «завалити».

Окремо розтлумачено правила голосування за кадрові призначення, які вносить президент або монокоаліція «Слуга народу». Отже, всі звільнення мали б голосуватися «за». А от призначення нових кадрів, як стверджує голос, подібний до голосу Тимошенко, потрібно ігнорувати.

«Мы хотим грохнуть это «большинство» (очевидно, на увазі мається монобільшість у вигляді фракції «Слуга народу» – «Главком») и поэтому мы не должны давать им никаких люфтов», – таку ціль начебто озвучила підозрювана, слова якої слідство подає у відео.

Читайте також:

Теги: НАБУ Данило Гетманцев корупція в Україні партія Слуга народу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Директор БЕБ Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
Сьогодні, 14:24
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
Апеляція ухвалила нове рішення у справі Тимошенко: подробиці
26 сiчня, 18:19
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
23 сiчня, 21:35
За Юлію Тимошенко було внесено 33 млн грн застави
Стало відомо, хто вніс заставу за Тимошенко
23 сiчня, 17:25
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
Власник онлайн-казино Pin-Up визнав себе колаборантом, але уник тюрми: деталі скандальної справи
22 сiчня, 17:55
НАБУ розслідує причетність Ростислава Шурми до розкрадання коштів за «зеленим» тарифом
Ексзаступник керівника Банкової отримав підозру в розкраданні грошей на енергетиці
21 сiчня, 16:43
Тимошенко заявила про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП
Тимошенко заявила про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП
21 сiчня, 15:44
«Мені не соромно за жодне рішення». Галущенко вперше прокоментував справу «Мідас», плівки НАБУ та будинок Захарченка
«Мені не соромно за жодне рішення». Галущенко вперше прокоментував справу «Мідас», плівки НАБУ та будинок Захарченка
16 сiчня, 20:02
«Наймали сценаристів і режисерів, а не детективів». Соратник Тимошенко викрив НАБУ та САП
«Наймали сценаристів і режисерів, а не детективів». Соратник Тимошенко викрив НАБУ та САП
16 сiчня, 12:44

Політика

Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ
Гетманцев розповів, за що «слуги народу» мають виставити пляшку НАБУ
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський дав завдання українській делегації
Переговори в Абу-Дабі: Зеленський дав завдання українській делегації
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр
Уряд призначив тимчасового очільника Держгеонадр
Нардеп зі «Слуги народу» назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим
Нардеп зі «Слуги народу» назвав умову, коли монобільшість знову увімкне турборежим
Новий глава Фонду держмайна розпочав чистку? У відставку пішов голова наглядової ради
Новий глава Фонду держмайна розпочав чистку? У відставку пішов голова наглядової ради
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Сьогодні, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua