Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Костенко вважає, що Путін пропонуватиме короткі перемир’я, аби уникнути нищівних санкцій США

Попри активізацію дипломатичних процесів, Росія не демонструє реальної готовності до завершення бойових дій. Натомість Кремль використовує тактику затягування часу, постійно висуваючи нові умови та імітуючи переговорний процес. Як інформує «Главком», про це в ефірі «24 Каналу» заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко.

За словами нардепа, наразі немає жодних ознак того, що війна може закінчитися найближчим часом. Путін розглядає переговори виключно як інструмент маніпуляції.

«Закінчення війни точно ні, я не бачу. Все може бути, але я не бачу», – наголосив Костенко.

Полковник СБУ припускає, що Москва може погоджуватися лише на короткострокові, точкові паузи. Це можуть бути так звані «енергетичні перемир’я» або режими тиші терміном на один-два дні, максимум тиждень. Однак мета цих дій – не мир, а створення картинки для міжнародної спільноти.

Костенко переконаний, що головним адресатом цієї вистави є новообраний президент США Дональд Трамп. Кремль намагається переконати Вашингтон у своїй нібито «договороспроможності», щоб уникнути посилення тиску.

«Щоб тримати у фокусі уваги Трампа, щоб той думав, що він (Путін, – ред.) як наче на щось може погодитись», – пояснив нардеп.

Головна мотивація Росії у цій грі – економічна та військова. Путін побоюється, що у разі провалу переговорів США можуть вдатися до радикальних кроків, які паралізують російську воєнну машину.

За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот, щоб не були накладені «стовідсоткові» санкції. Та щоб Росія могла продовжувати закуповувати компоненти та будувати ракети.

Таким чином, будь-які пропозиції Москви про тимчасове затишшя є лише спробою виграти час для відновлення ресурсів і підготовки до нових етапів агресії, підсумував секретар оборонного комітету.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував перспективи війни 2026 року. За його словами, жодних ознак підготовки противником мирних переговорів не видно.

Раніше повідомлялося, що тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.

Напередодні Володимир Зеленський зазначав, що під час першого раунду в Абу-Дабі Україна отримала «частину відповідей» від російської сторони, проте деталі залишилися неоголошеними. Глава переговорної групи Рустем Умєров пояснив, що наразі обговорюються технічні параметри завершення війни та «логіка подальшого процесу», проте фундаментальні розбіжності залишаються.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров разом з керівником Офісу президента Кирилом Будановим, главою фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією та заступником очільника Банкової Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі. 

За словами Умєров, з боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії.

Теги: Роман Костенко санкції депутат війна путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна переговори росія

