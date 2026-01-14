Головна Країна Політика
Верховна Рада продовжила воєнний стан

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану
За продовження воєнного стану проголосувало 330 депутатів

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на етер прямої трансляції Верховної Ради.

Відомо, що рішення щодо продовження воєнного стану підтримали 330 депутатів. Згідно із законопроєктом, воєнний стан продовжиться із 3 лютого 2026 року на 90 днів.

фото: скриншот/Телеканал Рада
Напередодні, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Обидва законопроєкти 12 січня. Також їх було направлено на розгляд парламентського комітету.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Раніше «Главком» писав про те, що глава держави Володимир Зеленський заявляв, що без отримання Україною дієвих гарантій безпеки завершення воєнного стану неможливе. За словами українського лідера, воєнний стан завершиться тоді, коли й російсько-українська війна. Для цього Україна має мати гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку РФ.

