ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЦВК пропонує, аби під час реєстрації кандидат подавав заяву, у якій йтиметься про наявність чи відсутність звʼязків з РФ

Центральна виборча комісія пропонує запровадити обов’язкову вимогу для кандидатів на пост президента та в народні депутати. Вони мають подати заяву, у якій буде вказано, чи має кандидат зв’язки з РФ або іншою державою, що може загрожувати територіальній цілісності та суверенітету України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЦВК.

Як пояснила ЦВК, під час реєстрації кандидат має подавати заяву, у якій йтиметься про наявність чи відсутність у них обставин, пов’язаних із участю в збройній агресії проти України, співпрацею з державою-агресором чи її окупаційною адміністрацією, отриманням коштів на фінансування виборчої кампанії від держави-агресора чи іншої іноземної держави, їх юридичних чи фізичних осіб, а також іншими діями, що можуть свідчити про загрозу конституційному ладу, демократичному устрою, незалежності, територіальній цілісності та суверенітету України.

«Форма та зміст такої заяви можуть встановлюватися комісією або ж обставини, що підлягатимуть декларуванню кандидатом, у разі підтримки законодавцем такого підходу мають бути визначені на рівні закону з метою забезпечення належної правової визначеності та однакового застосування вимог до процесу інформування виборців про діяльність кандидатів під час агресії РФ проти України», – йдеться в заяві.

Зазначається, що прикладами інформації, про які кандидат має повідомити під час реєстрації, можуть бути, зокрема, обставини, пов’язані з наявністю статусу підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні міжнародних злочинів проти України чи публічним запереченням або схваленням таких злочинів; участю у збройних, партійних, громадських формуваннях держави-агресора; перебуванням на посадах в органах влади держави-агресора або її окупаційної адміністрації; сприянням організації чи проведенню незаконних виборів або референдумів на тимчасово окупованих територіях України; наданням фінансової, організаційної або іншої підтримки збройним силам чи іншим формуванням держави-агресора; здійсненням господарської, медійної або політичної діяльності в інтересах держави-агресора або її окупаційної адміністрації; а також іншими небезпечними для держави і суспільства діями чи формами співпраці з державою-агресором.

Виборча комісія вважає, що остаточне і збалансоване визначення такого переліку можливе за результатами інклюзивного парламентського та експертного діалогу з урахуванням демократичних стандартів виборів і об’єктивного врахування вимушених умов, у яких під час тимчасової окупації проживали громадяни України. При цьому відповідальність у вигляді відмови в реєстрації наставатиме лише у разі неподання такої заяви, а скасування реєстрації – у разі встановлення судом факту приховування кандидатом відповідної інформації.

У разі підтримки такого підходу вбачається за необхідне також доповнити параграф другої глави 11 розділу ІІ Кодексу адміністративного судочинства України новою статтею, в якій визначити особливості провадження у таких справах, зокрема й терміновість їх розгляду за аналогією з правилами, встановленими для розгляду виборчих справ, з огляду на швидкоплинність виборчого процесу.

ЦВК пояснює, що подання відповідної заяви кандидатами на пост президента України та у народні депутати України є одним із можливих способів забезпечити право виборців на повну та об’єктивну інформацію про кандидатів.

«Такий підхід раніше уже обговорювався на експертному рівні в межах заходів, ініційованих неурядовими організаціями, комітетами парламенту та іншими державними інституціями. Водночас комісія звертає увагу на доцільність розгляду в межах парламентського формату як цього, так і інших можливих підходів, спрямованих на посилення захисту виборчих процесів в Україні у контексті протидії російській агресії та подолання її наслідків, зокрема, можливості встановлення додаткових підстав скасування реєстрації кандидатів», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прийняла постанову про окремі питання створення автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Всеукраїнський референдум» як компонента єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори».

ЦВК пропонує встановити фільтри для кандидатів у президенти та нардепи: деталі
