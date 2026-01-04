Головна Країна Події в Україні
Скільки окупантів залишилося в Куп’янську? Дані Сил оборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Речник Угруповання об'єднаних сил називає ситуацію в Куп’янську позитивною
фото: Associated Press

Війська РФ опинилися в повному оточенні та мають серйозні проблеми з постачанням

У Куп’янську триває завершальна фаза операції із зачистки міста від російських окупантів, яка розпочалася восени. За підрахунками наших військових, зараз у місті залишилося менш ніж сто росіян. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі «Суспільному», передає «Главком».

За словами Трегубова, війська РФ опинилися в повному оточенні та мають серйозні проблеми з постачанням, навіть з повітря. Хоча російські командири отримали завдання захопити Куп’янськ до лютого 2026 року.

Водночас речник Угруповання об'єднаних сил називає ситуацію в Куп’янську позитивною. Він заявив, що в місті залишаються лише окремі російські солдати: судячи з радіоперехоплень, їх може бути близько 30 осіб. Проте через обмежений доступ до ресурсів одна рація може використовуватися кількома людьми.

«Там залишаються окремі вояки супротивника, але вони перебувають у повному оточенні. Вони вже мають великі проблеми навіть з отриманням якогось постачання навіть «повітряним мостом», бо ми просто бачимо, куди воно все падає. Я б сказав, що це завершальна фаза зачищення міста. І в принципі це навіть окремі російські медійники тихенько визнають», – зазначив Трегубов.

Росіяни, які залишилися в Куп’янську, зазвичай ховаються в підвалах у центральній та північно-західній частинах міста.

«Точно вже менше сотні, там сотня була нещодавно, а вони там по декілька на день та й «закінчуються». Я гадаю, що вони, найімовірніше, в якийсь момент просто масово здадуться, бо для них уже абсолютно очевидно, що перспектив там немає, що їх звідти не витягнуть», – зауважив речник.

Нагадаємо, що українські Сили оборони досягли значного успіху на Харківщині, фактично витіснивши ворога з більшої частини Куп'янська. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують просування ЗСУ, спираючись на численні геолокаційні докази та неочікуване визнання поразки з боку російських джерел.

До слова, у Куп’янську мінометники 151-го окремого розвідувально-ударного батальйону взяли в полон окупанта. До міста він потрапив через трубу. Російського солдата переховували в себе місцеві жителі. 

ЗСУ окупанти Харківщина Куп'янськ фронт війна

