The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
The Times: Путін потрапив у пастку власних ілюзій та порівнянь зі Сталіним
фото з відкритих джерел

Путін не піде на компроміси, оскільки вважає втрату контролю над Україною своєю особистою поразкою

У 2026 році правління Володимира Путіна досягло 26-річної позначки, наближаючи його до рекордів царів та радянських генсеків. Вже 12 січня 1418-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Саме стільки тривала Друга світова війна для СРСР (Велика Вітчизняна), перемогу в якій диктатор перетворив на головний фундамент своєї ідеології. Як зазначає видання The Times, це порівняння демонструє повний провал путінської військової машини, передає «Главком».

За аналогічний період у 1418 днів армія Сталіна пройшла шлях від Волги до Берліна, повністю розгромивши ворога. Натомість війська Путіна за цей же час фактично застрягли в районі Покровська, просунувшись лише на кілька десятків кілометрів від позицій лютого 2022 року. Для диктатора, який марить військовою славою минулого, низька ефективність його армії є прихованим ударом, хоча він і продовжує вдавати, що все йде за планом, аби не виказувати слабкості.

За словами Романа Баданіна, головного редактора розслідувального проєкту «Проект», Путін особисто бере участь у військовому плануванні, але опинився в полоні власної «ехо-камери». З його оточення зникли всі, хто був здатний на критичне мислення. Натомість довкола глави Кремля залишилися лише «зручні» чиновники та люди з відверто неадекватним сприйняттям реальності, які транслюють теорії змов про західні віруси та роботів, що замінять людство.

Аналітики та опозиціонери наголошують, що захоплення територій для Путіна є лише інструментом, а не основною ціллю. Його справжнє прагнення – повна ліквідація незалежності України та усунення прозахідного уряду. Колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов переконаний, що Путін не піде на компроміси, оскільки вважає втрату контролю над Києвом своєю особистою поразкою.

Касьянов також висловив сумнів щодо успіху зусиль адміністрації Дональда Трампа у завершенні війни. На його думку, Вашингтон помилково сприймає конфлікт як особисте протистояння двох лідерів, яких можна помирити за столом переговорів. Насправді ж Путін веде війну на винищення української державності, і будь-які дипломатичні ілюзії Заходу лише допомагають йому затягувати час, використовуючи ресурси, що залишилися, для продовження агресії.

Як відомо, один із найбільш наближених до російського президента посадовців, Дмитро Козак, на другий день повномасштабного вторгнення відкрито виступив проти волі Володимира Путіна. Як повідомляє The New York Times, Козак відмовився транслювати вимогу Кремля щодо повної капітуляції України під час переговорів.

За інформацією журналістів, Козак заявив Путіну, що не розуміє стратегічної мети війни. Коли напруга досягла піка, чиновник підкреслив, що готовий до арешту чи навіть розстрілу, але не виконуватиме наказ. З’ясувалося, що цю розмову через гучний зв’язок чули інші представники кремлівської верхівки.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися на досягнутому і все ще прагне нових територіальних загарбань в Україні. Його апетити значно перевищують межі вже захоплених регіонів, про що йдеться у свіжому дослідженні Atlantic Council.

Експерти зазначають, що Кремль продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії. Путін систематично проводить паралелі між сучасним вторгненням та загарбницькими війнами Петра І у XVIII столітті, фактично прирівнюючи себе до імперських правителів минулого. Таким чином він намагається легітимізувати спроби знищення української державності в очах власного населення.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

Теги: війна путін росія

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
