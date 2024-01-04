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Суд змінив запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд змінив запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив на смерть 18-річну дівчину
 9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту Ніколаєнка
фото: Суспільне

Запобіжний захід був обраний до 6 лютого 2024 року

Печерський суд столиці змінив запобіжний захід нардепу від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку – із цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання. Його підозрюють у вчиненні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, унаслідок якої загинула 18-річна дівчина. Відповідне рішення ухвалив Печерський суд столиці, повідомляє «Суспільне».

«29 грудня ухвала слідчого судді про те, що підозрюваному відмовлено у задоволені клопотання про домашній арешт і застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це покладення на підозрюваного відповідних обов'язків, які він має виконувати. Зокрема, серед іншого було покладено обов'язки не змінювати місце проживання, місце роботи без повідомлення слідчого, прокурора або суду, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають йому право виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні.

Запобіжний захід був обраний до 6 лютого 2024 року. 

Нагадаємо, 3 листопада, водій автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. Правоохоронці повідомили, що водій автомобіля, рухаючись на трасі Київ – Чоп в с. Березівці Житомирського району у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху, здійснив наїзд на пішохода. Унаслідок ДТП 18-річна дівчина загинула на місці події.

Згодом стало відомо, що за кермом автомобіля був народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко.

 9 листопада, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату від «Батьківщини» Андрію Ніколаєнку. 

Теги: ДТП суд депутат

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