Письменниця Марія Матіос розповіла, як провела три доби без електрики під Києвом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
За словами письменниці, електропостачання було відсутнє понад 50 годин безперервно
Письменниця Марія Матіос розповіла про перебої з електропостачанням у 16-градусний мороз

Українська письменниця Марія Матіос розповіла, що провела три доби без електропостачання на дачі на лівому березі Дніпра в умовах морозу до мінус 16 градусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її сторінку в Facebook.

За словами письменниці, електропостачання було відсутнє понад 50 годин безперервно, що змусило її перейти на автономні джерела води й опалення.

Марія Матіос зазначила, що під час відключень користувалася криницею, яку було облаштовано ще понад 20 років тому, та обігрівала будинок каміном через відсутність резервного живлення.

Матіос повідомила, що через перенапругу вийшов з ладу інвертор, а акумулятори припинили роботу. Генератор вона принципово не використовує.

Письменниця також розповіла, що в період відсутності світла займалася господарськими справами, зокрема заготівлею дров, приготуванням їжі без використання електроприладів та облаштуванням території.

Вона зазначила, що електропостачання було відновлено вдень, після чого вона змогла підзарядити мобільні пристрої та повернутися до звичного режиму.

Раніше у Києві після масованої атаки Росії по об’єктах теплозабезпечення без опалення залишалися близько 6 тисяч багатоквартирних будинків.

Теги: війна енергетика Київ

