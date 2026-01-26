Головна Країна Події в Україні
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
До Дніпра долетів російський дрон, керований через Starlink (фото)
БПЛА БМ-35 здатен літати на відстані до 500 км
фото: Сергій FLASH | Про технології/Telegram

Росіяни починають дедалі активніше цікавитися темою Starlink

У Дніпрі зафіксували російський дрон, яким окупанти керували через супутникову систему Starlink. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш», пише «Главком».

Як повідомляє Сергій Бескрестнов, йдеться про БПЛА БМ-35. «На відміну від Молнії, цей БПЛА «паливний» і може літати до 500 кілометрів», – написав Сергій Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

За словами радника міністра оборони, наразі Starlink став актуальною темою для окупантів. Також радник поділився фото з описаним БПЛА БМ-35. «На фото Ви бачите сліди снігової людини, яка підходила подивитися, що це таке впало», – додав він.

Нагадаємо, що напередодні у межах масштабного оновлення команди Міністерства оборони України на початку 2026 року, Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про призначення Сергія Бескрестнова, відомого за позивним «Флеш», своїм радником. Цей крок спрямований на системну розбудову засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та захист українського неба від нових типів ворожих БпЛА. 

Також Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що останнім часом під час атак на Україну Сили оборони щоденно знищують «шахеди», оснащені ракетами. як зазначає Флеш, половина дронів, якими останніми днями росіяни били по залізній дорозі Кивель – Київ, мали магнітні міни. Їх БпЛА скидали у сніг. 

Раніше «Главком» писав про те, як Сергій «Флеш» Бескрестнов. повідомив що на російському ударному БпЛА типу Shahed помітили інфрачервоний прожектор. Такі пристрої окупанти можуть використовувати для протидії українським перехоплювачам.

Читайте також:

