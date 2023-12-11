Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців

Незаконні мігранти переховуються під час рейдів поліції та служб, тож місії з відправки біженців часто зазнають невдачі

У Німеччині проживає майже 300 тис. іноземців, які офіційно не отримали притулку, але вигнати їх досить важко. Про це пише видання Bild.

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Депортувати цих осіб переважно неможливо через відсутність оригіналів посвідчень особи чи відмови країн походження прийняти їх. Майже 59 тис. людей мають залишити ФРН «негайно», але вони зазвичай ігнорують вимоги влади і ховаються.

«Співробітник депортаційної поліції з 27-річним досвідом анонімно розповів Bild про безліч перешкод для депортації. Влада зобов'язана попереджати про ці заходи заздалегідь, і люди ховаються. Без рішення суду поліції дозволено входити лише до кімнати людини, якій необхідно залишити країну, – нерідко люди навіть не переїжджають, та обмінюються кімнатами на час приходу поліції», – йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що вже в аеропорту ті, хто видворюється з країни, часто опираються – симулюють непритомність, спеціально прикушують собі язик і плюються кров'ю, мочаться чи випорожняються – в надії, що їх госпіталізують чи пілот відмовиться брати такого пасажира на борт літака.

До слова, 63% німців чекають від влади ФРН більш послідовної практики депортації мігрантів, 32% підтримують їхнє примусове повернення навіть у кризові зони. Такими є результати опитування громадської думки, яке INSA провів перед нарадою з питань міграційної політики.

За даними опитування, явна більшість (63%) респондентів чекають від Берліна послідовнішої практики депортації, а 32% висловилися навіть за видворення «гостей» назад у кризові зони. 49% опитаних виступають за посилення прикордонного контролю на всіх зовнішніх кордонах Німеччини. 47% за введення стелі для прохачів притулку, 50% німців при цьому виступають за прискорення процедури надання притулку.

Нагадаємо, витрати на біженців та прохачів притулку у одній із федеральних земель Німеччини – Мекленбурзі-Передній Померанії – зросли на третину і становили майже 120 мільйонів євро минулого року порівняно з 2021 роком. Про це стало відомо з відповіді уряду федеральної землі на запит депутатської групи «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у парламенті федеральної землі.

При цьому держава відшкодовує витрати муніципалітетам відповідно до Закону про прийом біженців. Однією з причин збільшення видатків є збільшення кількості біженців з України після вторгнення Росії до країни у лютому 2022 року. Уряд федеральної землі поки що не зміг надати дані на 2023 рік. За словами представника AfD з міграційної політики Яна-Філіппа Тадсена, влада переконана у тому, що витрати продовжуватимуть зростати.