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Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина не може відправити додому 300 тис. біженців
Незаконні мігрнати вдаються до хитрощів, аби не виїздити з Німеччини
фото із відкритих джерел

Незаконні мігранти переховуються під час рейдів поліції та служб, тож місії з відправки біженців  часто зазнають невдачі

У Німеччині проживає майже 300 тис. іноземців, які офіційно не отримали притулку, але вигнати їх досить важко. Про це пише видання Bild.

Депортувати цих осіб переважно неможливо через відсутність оригіналів посвідчень особи чи відмови країн походження прийняти їх. Майже 59 тис. людей мають залишити ФРН «негайно», але вони зазвичай ігнорують вимоги влади і ховаються.

«Співробітник депортаційної поліції з 27-річним досвідом анонімно розповів Bild про безліч перешкод для депортації. Влада зобов'язана попереджати про ці заходи заздалегідь, і люди ховаються. Без рішення суду поліції дозволено входити лише до кімнати людини, якій необхідно залишити країну, – нерідко люди навіть не переїжджають, та обмінюються кімнатами на час приходу поліції», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що вже в аеропорту ті, хто видворюється з країни, часто опираються – симулюють непритомність, спеціально прикушують собі язик і плюються кров'ю, мочаться чи випорожняються – в надії, що їх госпіталізують чи пілот відмовиться брати такого пасажира на борт літака.

До слова, 63% німців чекають від влади ФРН більш послідовної практики депортації мігрантів, 32% підтримують їхнє примусове повернення навіть у кризові зони. Такими є результати опитування громадської думки, яке INSA провів перед нарадою з питань міграційної політики.

За даними опитування, явна більшість (63%) респондентів чекають від Берліна послідовнішої практики депортації, а 32% висловилися навіть за видворення «гостей» назад у кризові зони. 49% опитаних виступають за посилення прикордонного контролю на всіх зовнішніх кордонах Німеччини. 47% за введення стелі для прохачів притулку, 50% німців при цьому виступають за прискорення процедури надання притулку.

Нагадаємо, витрати на біженців та прохачів притулку у одній із федеральних земель Німеччини – Мекленбурзі-Передній Померанії – зросли на третину і становили майже 120 мільйонів євро минулого року порівняно з 2021 роком. Про це стало відомо з відповіді уряду федеральної землі на запит депутатської групи «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у парламенті федеральної землі.

При цьому держава відшкодовує витрати муніципалітетам відповідно до Закону про прийом біженців. Однією з причин збільшення видатків є збільшення кількості біженців з України після вторгнення Росії до країни у лютому 2022 року. Уряд федеральної землі поки що не зміг надати дані на 2023 рік. За словами представника AfD з міграційної політики Яна-Філіппа Тадсена, влада переконана у тому, що витрати продовжуватимуть зростати.

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Теги: Німеччина мігранти держава поліція депортація трудові мігранти влада біженці

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